«El pequeño comercio seguirá»

Hace 25 años, coincidiendo con la fundación de bilbaoDendak, la primera plataforma de comercio urbano de España, el Guggenheim daba sus primeros pasos y empezaban ... a verse a los primeros turistas, muy pocos «y despistados» por la capital vizcaína. El comercio electrónico ni existía porque internet era una herramienta desconocida entonces. La entidad buscaba impulsar los negocios de proximidad, afrontar con éxito los cambios tecnológicos y hacer frente a los nuevos modelos comerciales que aparecieron en la periferia de Bilbao con las grandes superficies. Asociaciones similares surgieron posteriormente en San Sebastián y Vitoria.

Ayer, el emblemático Café Iruña acogió un encuentro que sirvió para anticipar los festejos que se celebrarán el próximo diciembre con motivo del primer cuarto de siglo de esta agrupación que, paradojicamente, agrupa a pequeños comercios -Arantza Matías, cuarta presidenta de la entidad y al frente de la histórica tienda Rafael Matías Tejidos, prefiere referirse a ellos como «comercio independiente»- y grandes empresas como El Corte Inglés y Zubiarte.

Los tiempos pasan volando y la transformación urbanística de Bilbao sigue sin alterar los planes iniciales. Seis de los ocho presidentes de bilbaoDendak -Ricardo Barkala, Javier López, Juan Carlos Ercoreca, Arantza Matías, Toño Foraster y Rafael Gardeazabal- presidieron el evento. Salvo Ercoreca, todos coincidieron en que los establecimientos locales bilbaínos «nunca desaparecerán. Seguirán. El comercio físico es insustituible y su futuro está garantizado», profetizaron. Para Ercoreca, cuya familia vendió en 2011 sus supermercados al grupo guipuzcoano Uvesco, la cosa pinta «entre gris y negro», subrayó.

Presidentes de BilbaoDendak «Fue clave la entrada de las firmas privadas» Ricardo Barkala | 2002-2003 Barkala considera «crucial» que la iniciativa privada «asumiera las riendas de bilbaoDendak». A su juicio, constituyó «un acierto y una necesidad». «Hay que adaptarse a las necesidades» Toño Foraster | 2004-2007 El dueño de 'For', que marcó la moda juvenil vizcaína durante décadas, cree que el futuro del comercio pasa «por adaptarse a las necesidades actuales».

Más especialización

Elvira Etxebarria, exdirectora de Bilbao Iniciativas Turísticas, y Aitor Elizegi no acudieron a un acto que reafirmó la necesidad de impulsar un «nuevo modelo asociativo» y de ahondar en la «especialización» para mejorar la competitividad, además de apostar por un consumo «responsable». Son los deberes, razonaron los ponentes, que tienen por delante los cerca de 4.000 comercios, 2.500 locales de hostelería y 1.800 empresas vinculadas al comercio operativas en la villa. Su concurso es clave para seguir incrementando los 15 millones de euros tramitados al gremio.

«Las crisis son fuente de oportunidades» Arantza Matías | 2007-2008 A Arantza Matías le tocó lidiar con la crisis de 2008. Asegura que «fue un mal momento», pero admite que «toda crisis supone una gran oportunidad». «El negocio se torció con el 'low cost'» Javier López | 2009-2011 Dirigió Modas Itxaso. López lamenta que uno de los grandes males del comercio local arreció con el 'low cost'. «Se metió en los cerebros de todos».

El comercio es un gusanillo que acaba fascinando a sus protagonistas, pese a que casi todos han sufrido grandes reveses a lo largo de la historia. Sin embargo, siguen, de una forma u otra, al pie del cañón. Los dos hijos de Javier López, por ejemplo, han montado sus propios negocios y se ganan la vida detrás del mostrador. Foraster recuerda con pena el cierre de 'For', su icónica tienda, y Gardeazabal bajó también la persiana de la que fue durante décadas una de las grandes sastrerías bilbaínas. Barkala agradeció, en este sentido, el apoyo comercial que ha recibido de todos los alcaldes con los que ha trabajado, «desde Ortuondo a Juan Mari Aburto».

Juan Carlos Ercoreca, en cambio, no guarda tan buen recuerdo. «Tuvimos que pelear con el Ayuntamiento, ya que con el comercio se hacía el 'sordo'. Me tocó una época durísima», criticó. Gardeazabal incidió en lo mal que lo pasó durante la pandemia «porque no hubo nada que gestionar. No olvidemos que el comercio aporta el 11% del PIB de Bilbao», recuerda.

«Bilbao nunca ayudó al comercio» Juan Carlos Ercoreca | 2012-2016 Juan Carlos Ercoreca fue la nota discrepante del encuentro de ayer. Aseguró que el Ayuntamiento «no dio ni agua al comercio» durante su mandato. «El futuro depende de los consumidores» Rafael Gardeazabal | Desde 2019 El futuro del sector, en contra de la opinión generalizada, no depende de los comerciantes, «sino de los consumidores. Apoyemos a locales cercanos».

Matías tiene grabada la conversación que sostuvo con el difunto Iñaki Azkuna. «Me dijo que el Ayuntamiento podía poner el caldo, pero que los garbanzos eran cosa de los comerciantes». Toño Foraster está convencido de que el futuro, hace 25 años y en la actualidad, pasa por ser «más creativos, imaginativos y diferentes». «Yo sí creo en el futuro», sentenció ayer.