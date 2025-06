Un paracaidista aterriza en el centro de Bilbao en plena noche

H. Rodríguez Domingo, 8 de junio 2025, 19:50 Comenta Compartir

Hay imágenes inusitadas de esas que uno no espera ver. No hablamos de escenas fantásticas pero sí de esas que cuando se ven son de no creer. Buen ejemplo de ello es el vídeo que muestra a un paracaidista que aterriza en el centro de Bilbao en plena madrugada.

La escena ha corrido como la pólvora por redes sociales. En las imágenes, puede verse como un paracaidista toca suelo en la explanada de la estación Intermodal. Lo hace con suavidad e indudable pericia, dado que para llegar a tierra hay que sortear corrientes de aire y edificios con no pocas antenas de comunicaciones.

Con el sonido de fondo de alguna gaviota intempestiva y mientras el pasaracidista recoge la tela, quien graba las imágenes enfoca de repente a la torre residencial en construcción de Garellano. Se trata de Anboto Dorrea, un edificio que, una vez concluido, será el más alto de Euskadi con 119 metros y 35 plantas.