Paiporta homenajea a 23 policías municipales de Bilbao por su ayuda prestada tras la dana

Un total de 23 agentes de la Policía Municipal de Bilbao han recibido este viernes en Paiporta un reconocimiento oficial por su intervención y apoyo tras la catástrofe de la dana que afectó gravemente a la localidad valenciana y a otras colindantes en octubre de 2024.

El multitudinario homenaje, organizado por el Ayuntamiento de Paiporta, ha puesto en valor la rápida coordinación, la profesionalidad y la solidaridad mostrada por los cuerpos de seguridad locales que se desplazaron para colaborar en las labores de emergencia, rescate y estabilización de la zona afectada. En total, y entre otros muchos agentes, se ha distinguido a los 23 miembros de la Policía Municipal de Bilbao.

En representación del Ayuntamiento de Bilbao han acompañado a los agentes la concejala de Seguridad, Amaia Arregi, y el director de Seguridad, Iñaki Elexalde, quienes han destacado la disposición de las mujeres y hombres de la Policía Municipal de la capital vizcaína a participar en operativos de apoyo cuando las circunstancias así lo requieren. «Agradecemos a Paiporta este gesto institucional, que pone de relieve la cooperación entre administraciones y el compromiso de las y los profesionales que velan por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía», ha señalado Arregi.