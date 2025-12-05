El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un coche de la Policía Municipal de Bilbao en Paiporta tras la dana. E.C.

Paiporta homenajea a 23 policías municipales de Bilbao por su ayuda prestada tras la dana

Los agentes han recibido el reconocimiento de las autoridades de la localidad valenciana en un multitudinario acto

I. Juez

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:18

Comenta

Un total de 23 agentes de la Policía Municipal de Bilbao han recibido este viernes en Paiporta un reconocimiento oficial por su intervención y apoyo tras la catástrofe de la dana que afectó gravemente a la localidad valenciana y a otras colindantes en octubre de 2024.

El multitudinario homenaje, organizado por el Ayuntamiento de Paiporta, ha puesto en valor la rápida coordinación, la profesionalidad y la solidaridad mostrada por los cuerpos de seguridad locales que se desplazaron para colaborar en las labores de emergencia, rescate y estabilización de la zona afectada. En total, y entre otros muchos agentes, se ha distinguido a los 23 miembros de la Policía Municipal de Bilbao.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

En representación del Ayuntamiento de Bilbao han acompañado a los agentes la concejala de Seguridad, Amaia Arregi, y el director de Seguridad, Iñaki Elexalde, quienes han destacado la disposición de las mujeres y hombres de la Policía Municipal de la capital vizcaína a participar en operativos de apoyo cuando las circunstancias así lo requieren. «Agradecemos a Paiporta este gesto institucional, que pone de relieve la cooperación entre administraciones y el compromiso de las y los profesionales que velan por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía», ha señalado Arregi.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  4. 4

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  5. 5 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  6. 6 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  7. 7

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  8. 8 La mujer que puede cambiar el rumbo del Mundial de Fórmula 1 este domingo
  9. 9 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  10. 10 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Paiporta homenajea a 23 policías municipales de Bilbao por su ayuda prestada tras la dana

Paiporta homenajea a 23 policías municipales de Bilbao por su ayuda prestada tras la dana