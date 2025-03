La heroica intervención de un operario de una obra que se dirigía a trabajar

El incendio que se ha desatado este lunes en el primer piso del número 28 de la calle Labayru, en Bilbao, se ha cobrado ... la vida de Begoña, una mujer de 73 años con problemas de movilidad -iba en silla de ruedas- y ha dejado en estado grave a su marido Enrique, de 78. El hombre, desesperado y preso del pánico, ha pedido auxilio a través de la ventana de su vivienda y ha sido rescatado.

Pero este trágico suceso esconde una de esas historias que tocan la fibra y en la que la valentía humana en muchas ocasiones sobrepasa lo esperado. Según han relatado a este diario testigos del incendio, varios operarios que se dirigían a una obra y pasaban por la calle en ese momento se han percatado del fuego y no han dudado en coger una escalera que llevaban en su furgoneta para tratar de llegar hasta el hombre y sacarle de su vivienda.

Por fortuna, han conseguido rescatarle antes de que llegaran las dotaciones de Bomberos. Javier Vico trabaja en la fontanería Anadón de la calle Labayru, cercana al piso incendiado. Él también ha pensando que plantarse en el inmueble afectado con una escalera, pero ha visto a los operarios de la obra que ya se encontraban tratando de rescatar al hombre. «Cuando se ha desatado el incendio, he ido a mi taller a por una escalera, pero he visto que ya había un hombre ayudando con una, así que le ha sujetado la escalera mientras subía. He llamado al 112 de la misma», ha relatado a este periódico. Begoña y Enrique también vivían con su perro, pero en este caso se desconoce si se le ha podido salvar la vida.