El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de una víctima de violencia de género ajena a la información. El Correo

Once años de cárcel por violar a su hijastra en Bilbao desde que tenía 12 años

La Audiencia de Bizkaia condena al sujeto por las reiteradas agresiones a una joven que hoy tiene 27 años y «trata de salir del agujero»

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Sábado, 9 de agosto 2025, 01:06

Jazmín denunció a su padrastro porque quería justicia. Sabía que el proceso judicial no le iba devolver la infancia que le robaron ni iba a ... hacer desaparecer los traumas que arrastra por todas las agresiones sexuales que empezó a sufrir cuando apenas tenía 9 años. Pero necesitaba una reparación. Entre otras cosas, porque su madre defendía a su marido por encima de todo. Y porque esta joven de 27 años empezó a sufrir pesadillas poco después de marcharse de casa -fue entonces cuando se dedicó a denunciar los hechos- y ha intentado quitarse la vida varias veces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El excomisionado de la dana acusado de falsificar su título intenta suicidarse
  2. 2

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  3. 3

    Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza
  4. 4 Cayetana Guillén Cuervo revela detalles sobre la violación que sufrió a los seis años: «Fueron ocho tíos y me hostiaron...»
  5. 5 Aparecen carabelas portuguesas entre las algas asiáticas invasoras de las playas de Noja
  6. 6

    El mundo planta cara a Netanyahu y le exige que detenga la expansión de la guerra en Gaza
  7. 7 Un motorista resulta herido en un accidente en la A-8 en Zierbena
  8. 8

    El alto precio de las furgonetas dispara el mercado de segunda mano en Euskadi
  9. 9

    «María dice que en Bilbao no se liga. En Madrid sale con tres a la vez»
  10. 10

    Sergio Navarro, que se fue de Lezama por «motivos familiares», entrena a un club húngaro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Once años de cárcel por violar a su hijastra en Bilbao desde que tenía 12 años

Once años de cárcel por violar a su hijastra en Bilbao desde que tenía 12 años