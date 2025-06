La okupación en Euskadi, ¿un problema «grave» o «sobredimensionado»?

En 2024 en Euskadi se ocuparon 454 viviendas, lo que supone un incremento del 58% con respecto al año anterior. Para la portavoz del PP ... en seguridad, Ainhoa Domaica, se trata de un «grave problema». Sin embargo, para los respresentantes del PSE-EE, PNV o EH-Bildu, está «sobredimensionado», ya que representan sólo un 0,04% del parque de 1.100.000 viviendas del País Vasco. «De cada 10.000 pisos, sufren esta problemática 4. El 99%, no», apuntó el represententa socialista, Adrián Fernández.

El Parlamento vasco debatió ayer sobre la ocupación. Domaica presentó una proposición para instar al Congreso a que desbloquee una iniciativa del PP «para echar a los okupas en 24 horas y que no se puedan empadronar», según explicó ayer en la cámara vasca. «Sánchez y sus socios han prorrogado el plazo para aprobarla en 55 ocasiones desde el 12 de marzo de 2024, cuando vencía. 470 días han tenido para proponer enmiendas», protestó. A su juicio, se trata de una «maniobra antidemocrática, que veta el debate» e impide «dar herramientas a los policías y los tribunales» para luchar contra una lacra, «que pone en riesgo la paz social».

El portavoz socialista se confesó «cansado del tema», que el PP ha llevado «cuatro veces» al Parlamento. «Siguen con la misma matraca, creando una sensación de inseguridad que no se corresponde con los datos. No afecta a la mayoría social», dijo Fernández. Para el representante del PNV, Jonatan Moreno, «a las personas vulnerables hay que apoyarlas», en referencia a los 'inquiokupas', que no pueden pagar el alquiler. «Y a los okupas, quienes echan la puerta abajo o revientan la cerradura, hay que enseñarles la puerta».

Vox defendió que se deje que la iniciativa «siga su trámite» y EH-Bildu planteó que «si la vivienda fuese un derecho universal», la ocupación «no existiría». El portavoz abertzale recordó además que los desahucios «han aumentado más de un 100%, de 124 a 257 en 2024. Al final, la cámara rechazó la propuesta y aprobó la enmienda del PNV-PSE.