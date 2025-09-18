El Obispado buscará una promotora para su sede cuando rescinda el contrato con Murias

La Iglesia de Bizkaia es «firme» con su proyecto para construir una sede única en Abando. A la entrada en abril de 2024 en concurso ... de acreedores de la constructora Murias, que comenzó a ejecutar las obras en octubre de 2023, se le unió otro contratiempo conocido el viernes: la caducidad de la licencia municipal de obra, concedida a finales de 2021. Pero ni una cosa ni otra frena los planes del Obispado de centralizar una docena de servicios «dispersos» en diferentes edificios en la antigua parcela de la Escuela de Magisterio, en la que compartirá espacio con una clínica de Mutualia.

El gerente de la Diócesis, José Miguel Erdozain, reiteró en una nota que reactivarán la búsqueda de un nuevo contratista «en cuanto se resuelva la situación legal con la anterior constructora». Eso, matizan portavoces de la institución, pasa por «la rescisión del contrato» con Murias. En referencia al decaimiento del permiso, insistió en que es un trámite «meramente administrativo», precisamente «motivado por la situación concursal de la empresa constructora». Y es que el área de Planificación Urbana denegó la prórroga solicitada por el Obispado y «declarar caducada» la licencia «por no haberse ejecutado las obras en el plazo autorizado».

El proyecto, «que tiene su germen en 2001», cuando «se comenzó a explorar la opción de unificar» varios servicios, «sigue siendo prioritario» para la Diócesis. Esta «casa común» para la Iglesia, criticada por la plataforma vecinal Abando Habitable, que reclama repensar el futuro de esta parcela, recordó Erdozain que «ha seguido todos los cauces administrativos legales». El proyecto, de hecho, «se aprobó en su día por amplia mayoría en el pleno municipal».