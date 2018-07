Un refugio para discapacitados saharauis en el Anboto

dos meses»

El boca a boca mueve cada año a un centenar de voluntarios. Hasta Izurtza llegan jóvenes de todas las partes de la Península. Muchos esperan impacientes a contar los 18 años para venir, aunque con 17 ya se les permite hacer una visita de un día para conocer el campamento. El perfil del voluntariado es el de una joven de 23 años, activista en el conflicto saharaui o con algún familiar o conocido con discapacidad. Una descripción que encaja con Rosana González, que se ha acercado esta semana desde la localidad extremeña de Plasencia.

Pese a su juventud, ha pasado los últimos seis años en los campamentos que Río de Oro tiene desplegados en Italia. Pero este año, tras conocer a Mikel del Arco, uno de los fundadores de la organización en Durango, se ha animado a colaborar durante una semana en Izurtza en compañía de la menor que desde hace tres años acoge cada verano en su casa. Se llama Fatimetu, de 10 años y sufre una parálisis parcial.

Se conocieron en Italia. Cuando Rosana, activista por el pueblo saharaui y voluntaria, se enteró de que era el último verano de Fatimetu. No paró hasta conseguir que un año después se alojara en su casa. Tenía apenas 20 años, pero contó con todo el apoyo de su madre y su hermana. «Mi padre se opuso en redondo, pero al final ha acabado sucumbiendo», señaló.

Estos tres años han sido duros, pero no los cambiará por nada. «No dejo de ser joven, me gusta salir con mi cuadrilla, pero tengo una hija durante dos meses y eso me limita a la hora de hacer determinadas cosas». Sin embargo, considera que esta tarea «merece la pena».

El caso de Rosana y Fatimetsu no es un caso aislado. En Durango Aitor Lejarazu y Leire Alza han acogido este año en su casa a Jadiya, de 10 años e invidente, a la que habían conocido como voluntarios en la ONG Río de Oro. Pero este año se había quedado sin plaza en el campamento de Izurtza y la joven pareja con grandes valores, como otros muchos, no dudó en abrirle las puertas de sus casa.