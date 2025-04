Los nuevos 'Bmw' híbridos de la Ertzaintza no tienen enchufes en la comisaría de Bilbao

Los ertzainas de la comisaría de la Ertzaintza en Bilbao, la más importante de Euskadi por el volumen de incidencias que atiende, estrenaron hace varias ... semanas una veintena de coches patrulla nuevos, de la marca y modelo 'Bmw X1' 25e, de motor híbrido enchufable. Estos vehículos 'premium', que llevaban mucho tiempo esperando, irán sustituyendo a los polémicos 'Seat León', en los que los agentes más altos no cabían si tenían instalada la mampara para detenidos.

Cada coche adaptado al trabajo policial ha costado unos 70.000 euros. Gracias a su carácter sostenible y a la etiqueta Eco, fueron adquiridos con fondos europeos Next generation, cuyo principal requisito era precisamente que fueran cuidadosos con el medio ambiente. El contrato para la adquisición de 300 unidades de esta marca por parte del Gobierno vasco se cerró hace varios meses con un taller asturiano por más de 23 millones de euros. Las motocicletas de la unidad de Tráfico también son de esta prestigiosa firma alemana.

Ruedas sin adherencia

Pues bien, pese al retraso en la entrega, que empezó a realizarse a principios del pasado marzo cuando estaba prevista para antes, en la primera planta del parking de la base policial bilbaína, donde se estacionan los vehículos rotulados, aún no se han instalado puntos de recarga para el repostaje, según reconocen fuentes internas. Por este motivo, al no tener cargada la batería para el motor eléctrico, los 'Bmw' deben funcionar la mayor parte del tiempo en modo gasolina. En otros sótanos de la comisaría sí que hay algún enchufe, pero están ocupados por los vehículos camuflados eléctricos y otros, y no son suficientes.

La mayoría de los ertzainas están satisfechos con este nuevo modelo de coche patrulla, después de meses en los que han llegado a trabajar en furgonetas o con vehículos de otras comisarías porque los suyos estaban averiados. Sin embargo, presenta un punto débil. En las pocas semanas que llevan de uso, el sindicato Sipe ha recibido quejas por la «falta de adherencia» de las ruedas sobre suelo mojado. La central mantiene que no son los neumáticos que vienen de serie con el 'Bmw X1', sino que pertenecen a una marca china de calidad inferior.

Ante la peligrosidad que implica un deficiente agarre en el trabajo policial, que conlleva en ocasiones alcanzar grandes velocidades y persecuciones, el sindicato ha pedido al comité de seguridad y salud laboral del Departamento de Seguridad que los reemplace por unos que tengan la seguridad avalada.