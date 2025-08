¿Un nuevo edificio en la campa situada frente al mar?

Leire Pérez Jueves, 7 de agosto 2025, 00:02 Comenta Compartir

Para los vecinos del barrio pesquero del Puerto Viejo la singularidad de la zona no está únicamente limitada a las casas blancas que se sitúan ... mirando hacia el mar desde la atalaya. Solicitan al Ayuntamiento que preserve también la explanada que se ubica frente al Cantábrico y en la que se permitirá edificar en el futuro un edificio del que todavía se desconoce su uso. Tanto la asociación de vecinos como EH Bildu han alegado contra la posibilidad de levantar un inmueble de hasta 1.500 metros sobre rasante y 800 bajo tierra, pero el Ejecutivo local no ha aceptado hasta el momento su solicitud. Aunque el nuevo Plan General de Ordenación Urbana está pendiente de superar el último trámite, nada hace pensar que el Consistorio vaya a dar marcha atrás. En todo caso, la edificación no será de hoy para mañana. El Ayuntamiento da un plazo de «ocho años» para realizar los trámites previos, que incluyen la redacción de un plan especial y el proyecto de urbanización.

Los residentes justifican para mostrarse contrarios a esta posibilidad que «ya hay un alto grado de desarrollo residencial» en la zona e insisten en el «valor histórico» del lugar, «de un conjunto histórico, una agrupación continua o dispersa de bienes inmuebles que representa la evolución de una continuidad humana y que constituye un valor de uso y disfrute para la colectividad». El colectivo vecinal recuerda que hace unas décadas hubo en este punto varios equipamientos, como unas piscinas y un restaurante, que «ocupaban el espacio, aunque poco o nada tenían que ver con el origen del suelo». «Deben protegerse los valores paisajísticos y medioambientales y al igual que en el resto del Puerto y como una área de preservación estricta», señalaron en sus alegaciones. «Espacio libre» Para los ciudadanos está claro el uso que debe tener el terreno. «Esta explanada debe preservarse como un espacio libre y no como un equipamiento mixto que deja al albur del PGOU la construcción de un equipamiento educativo, social, deportivo o administrativo que puede suponer desvirtuar los valores del lugar», aducen. Y en todo caso, aceptarían un edificio de «300 metros, como máximo, para un museo marítimo o una infraestructura deportiva».

