Urgente Cinco kilómetros de retenciones a la altura de Rontegi por un accidente múltiple
Colas en el aeropuerto en la noche del martes.

Otra noche de indignación en el aeropuerto de Bilbao por la falta de taxis: «Hacía frío y tardamos más de una hora en coger uno»

Cerca de medio centenar de pasajeros guardaban cola de madrugada con la parada completamente vacía

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:22

Ya resulta un número importante de veces las que se desata la indignación en el aeropuerto de Bilbao, sobre todo a última hora. La imagen ... de decenas de personas haciendo una larga cola de pasajeros esperando en una parada de taxis completamente vacía, sin un solo vehículo, volvió a suceder. Esta vez, en la noche del martes.

