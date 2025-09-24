Otra noche de indignación en el aeropuerto de Bilbao por la falta de taxis: «Hacía frío y tardamos más de una hora en coger uno»

Ya resulta un número importante de veces las que se desata la indignación en el aeropuerto de Bilbao, sobre todo a última hora. La imagen ... de decenas de personas haciendo una larga cola de pasajeros esperando en una parada de taxis completamente vacía, sin un solo vehículo, volvió a suceder. Esta vez, en la noche del martes.

La escena se produjo sobre las doce de la noche. En la terminal de llegadas de La Paloma había cerca de medio centenar de personas aguardando por unos taxis que llegaban a cuentagotas. Lo muestra en un vídeo que acompaña esta información una de las clientas que aguardó más de una hora para poder montarse en uno. «No había ni uno. Estuvimos más de una hora esperando... fueron llegando a goteo. Había mucha gente esperando y pasamos frío. Fue horrible, parece que no quieren trabajar a cualquier hora», relata Sofía O. S., pasajera habitual de la terminal por negocios. «Dar esta imagen cuando quieres potenciar el turismo... No es la primera vez que me pasa», lamenta.

Esta pasajera llegaba a Loiu en el último vuelo desde Madrid. «Tampoco había finger. Tocó autobús lloviendo...», se queja. Coincidió con otras llegadas de conexiones como la de Múnich, entre otros vuelos. «Había una pareja de americanos que no daban crédito. Y eso se suma a los precios. El traslado me costó 40 euros». Ante la multitud de quejas de este tipo, la Diputación de Bizkaia considera que el servicio existente en la actualidad es «claramente insuficiente». Sobre todo, porque la dimensión de la flota es la misma que la diseñada en el año 2000, cuando las cifras de pasajeros nada tenían que ver con las de la actualidad.

En este cuarto de siglo, se ha pasado de atender a 2,55 millones de pasajeros en el aeródromo vizcaíno a seguramente superar los siete millones en el actual ejercicio. Los usuarios se han prácticamente triplicado, pero la flota de taxis sigue siendo la misma: 111 vehículos autorizados. Se trata de unidades con licencia en Sondika, un 65% del total, junto a un turno rotatorio entre varios municipios como Bilbao o Barakaldo, entre otros.

Salvo que se disponga de un vehículo particular, las únicas maneras de salir de Loiu son en taxi, en Bizkaibus o en Uber, cuyos precios terminan disparándose por la alta demanda. El pasado martes las colas se formaron cerca de las doce de la noche, justo cuando finaliza el servicio de autobús que conecta la terminal con la capital vizcaína.

Medida foral

La Diputación trata de dar respuesta a este problema ante las numerosas quejas de los usuarios con la creación de Zonas de Régimen Especial (ZRE). Una medida en la que trabaja la administración foral para mejorar el servicio flexibilizando las condiciones con las que operan los conductores en tres escenarios concretos: el aeropuerto, la terminal de cruceros de Getxo y el BEC de Barakaldo. Son lugares en los que los usuarios llevan meses denunciando la falta de vehículos y en los que se registran picos de alta demanda cuando por ejemplo hay un concierto, llega un barco con miles de pasajeros a bordo o aterrizan o despegan muchos vuelos en un corto espacio de tiempo. En esos momentos, la demanda no puede ser absorbida solo por taxistas locales. Por ello, el Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo trabaja en esta norma foral para amparar a los taxistas y que así puedan prestar su servicio en estos lugares y no solo en el municipio en el que tienen concedida la licencia.

En el caso de la parada de Loiu, ya se ha operado con un régimen especial este verano para anticiparse una nueva norma que no estará lista, a priori, hasta 2027. Ante la situaciones como la de este martes, en mayo abrió la veda de forma temporal. Permitió a los taxistas destinados en Loiu asistir a su puesto de forma voluntaria en días de libranza y vacaciones, a partir de las seis de la tarde de lunes a viernes La distinción es momentánea por la temporada alta y termina el 19 de octubre. La Diputación trabaja en la mejora del servicio en todo caso con la creación de 25 nuevas licencias en esta parada. También crear un turno rotatorio para que puedan acceder municipios que a día de hoy no mandan taxistas a La Paloma. Los ayuntamientos en los que se ponga en marcha dichas Zonas de Régimen Especial podrán solicitar un incremento de licencias de taxi, que siempre serán de vehículos adaptados.