El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Dos kilómetros de retenciones en el Txorierri por un accidente entre un camión y un coche
Imagen de una edición pasada de la marcha. Jon Urutxurtu

Zeanuri celebra este sábado la XXXVI edición de la marcha de las ermitas

La organización ha planteado tres recorridos con diferentes distancias para adaptarse a todas las posibilidades

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Zeanuri

Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:33

Una de las citas culturales más destacadas del calendario en Zeanuri tiene lugar este sábado. La marcha de las ermitas alcanza su XXXVI edición y lo hace con los mismos objetivos que en 1988, cuando la asociación Joko Alai Kirol Elkartea la organizó por primera vez: que sus vecinos y visitantes puedan disfrutar de los paisajes que rodean la localidad, así como dar la oportunidad de conocer su patrimonio religioso, combinándolo con el deporte.

Un total de veinte ermitas se hallan en el entorno de Zeanuri, aunque la ruta omite la de Nuestra Señora de las Nieves de Egiriñao, que se encuentra próxima a la cumbre del Gorbea. La marcha comienza a las 07.30 de la mañana del sábado y parte desde la plaza frente al Ayuntamiento. El recorrido completo es de 35 kilómetros, aunque desde la organización se han planteado dos itinerarios alternativos y más livianos, uno de 23 kilómetros y otro de 13.

La organización ha dispuesto durante la ruta de tres puntos de avituallamiento, uno en Altzua, otro en Ipiñaburu y otro en San Blas y para el final se han habilitado duchas en el frontón municipal. El precio para los socios de Joko Alai es de 4 euros para los niños (aquellos menores de 14 años) y de 7 para los adultos, mientras que para los no socios la cantidad a abonar es de 6 o 10 euros respectivamente.

Presidida por el monte Gorbea, la caminata ofrece la oportunidad de disfrutar de unos árboles, que, como destacan desde Joko Alai, «en esta época ya han comenzado a cambiar de color». Sobre la afluencia, que ha llegado a alcanzar las 300 personas, apuntan que «depende mucho de la climatología». Las previsiones para el sábado indican un sol radiante en Zeanuri que permitirá disfrutar al máximo de esta marcha de las ermitas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  2. 2

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    «Bilbao se ha convertido en una referencia de comportamientos incívicos e inaceptables»
  4. 4

    «Oye, que has abucheado a uno del Movistar»
  5. 5 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  6. 6 Perico Delgado se moja por las protestas propalestinas en Bilbao por La Vuelta: «¡Pues ya está arreglado!»
  7. 7

    ¿Qué ha ocurrido para que se produzca una chapuza tan insólita como la de Laporte?
  8. 8

    La FIFA impide al Athletic inscribir a Laporte, jugador del Al-Nassr a la espera del recurso
  9. 9 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  10. 10

    El testimonio de la joven violada en Galdakao apunta a un caso de sumisión química

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Zeanuri celebra este sábado la XXXVI edición de la marcha de las ermitas

Zeanuri celebra este sábado la XXXVI edición de la marcha de las ermitas