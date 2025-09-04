Zeanuri celebra este sábado la XXXVI edición de la marcha de las ermitas La organización ha planteado tres recorridos con diferentes distancias para adaptarse a todas las posibilidades

Iñigo Agiriano Zeanuri Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:33 Comenta Compartir

Una de las citas culturales más destacadas del calendario en Zeanuri tiene lugar este sábado. La marcha de las ermitas alcanza su XXXVI edición y lo hace con los mismos objetivos que en 1988, cuando la asociación Joko Alai Kirol Elkartea la organizó por primera vez: que sus vecinos y visitantes puedan disfrutar de los paisajes que rodean la localidad, así como dar la oportunidad de conocer su patrimonio religioso, combinándolo con el deporte.

Un total de veinte ermitas se hallan en el entorno de Zeanuri, aunque la ruta omite la de Nuestra Señora de las Nieves de Egiriñao, que se encuentra próxima a la cumbre del Gorbea. La marcha comienza a las 07.30 de la mañana del sábado y parte desde la plaza frente al Ayuntamiento. El recorrido completo es de 35 kilómetros, aunque desde la organización se han planteado dos itinerarios alternativos y más livianos, uno de 23 kilómetros y otro de 13.

La organización ha dispuesto durante la ruta de tres puntos de avituallamiento, uno en Altzua, otro en Ipiñaburu y otro en San Blas y para el final se han habilitado duchas en el frontón municipal. El precio para los socios de Joko Alai es de 4 euros para los niños (aquellos menores de 14 años) y de 7 para los adultos, mientras que para los no socios la cantidad a abonar es de 6 o 10 euros respectivamente.

Presidida por el monte Gorbea, la caminata ofrece la oportunidad de disfrutar de unos árboles, que, como destacan desde Joko Alai, «en esta época ya han comenzado a cambiar de color». Sobre la afluencia, que ha llegado a alcanzar las 300 personas, apuntan que «depende mucho de la climatología». Las previsiones para el sábado indican un sol radiante en Zeanuri que permitirá disfrutar al máximo de esta marcha de las ermitas.