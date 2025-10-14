El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Dos kilómetros de retenciones en la A-8 por un accidente en Barakaldo
El alcalde de Basauri, Asier Iragorri, y la presidenta de Herriko Taldeak, Ane García, presidenta de Herriko Taldeak, junto a los Alkates Txikis, Iñigo y Leire. Ane Ontoso

Los txikis toman los 'sanfaustos'

Basauri prosigue su intenso programa de fiestas con una jornada centrada en los pequeños

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Martes, 14 de octubre 2025, 15:48

Nada más sonar el txupinazo, comenzaba el día del txiki en las fiestas de Basauri. Y los peques del pueblo han acudido temprano al Ayuntamiento al pleno txiki, que se celebraba junto al alcalde en un ambiente improvisado. Allí le han preguntado sobre asuntos como por qué no había más parques o más días de fiesta esta semana de 'sanfaustos'. Asier Iragorri, el alcalde, ha disfrutado mucho respondiendo. «No tienen filtro ni malicia y se puede hablar con ellos con toda tranquilidad. El trato con los niños es enriquecedor. Es »curioso«, asimismo, cómo algunas preguntas tomaban su origen »de parte de los mayores«. Desde los ascensores, hasta la limpieza o la recogida de heces.

Después de la reunión con la gente menuda, ha comenzado el pasacalles de gigantes y cabezudos desde Arizgoiti, amenizado por Bizkaiko Gaiteroak, y acompañando a los 'Alkates Txikis', Iñigo y Leire. La 'kalejira' ha finalizando en el colegio Soloarte, donde han pronunciado su 'txikidiscurso' y han lanzado el 'txupinazo txiki'. «Espero que disfrutéis mucho, ya podéis disfrutar entrar», ha pronunciado Leire ante un sonoro aplauso.

Imagen de Galeria
A. Ontoso
Imagen de Galeria
A. Ontoso
Imagen de Galeria
A. Ontoso
Imagen de Galeria
A. Ontoso

1 /

Ahí ha abierto sus puestas el gran parque infantil con hinchables txiki-gazte, futbolines, ping pong y canastas (11h-14h y 16h-18h), así como talleres y concurso de dibujo para txikis. Maylen y Noa, de cinco años, esperaban con ganas en la fila de Mickey y Minnie, unos de sus personajes «favoritos», y Oier, de seis años, revelaba lo que le encantan los hinchables. «¡Por la tarde habrá merienda y teatro!».

