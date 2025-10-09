Récord de recaudación de la asociación Mikelats en San Miguel con 14.284 euros La agrupación del barrio basauritarra ha querido apoyar a la asociación ADELA en su lucha por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

Ane Ontoso Basauri Jueves, 9 de octubre 2025, 13:14

«Sería un éxito total llegar a los 10.000 euros», aseguraba la semana pasada Alfonso Atanes, promotor de la asociación Mikelats de San Miguel en su brazo solidario. El barrio basauritarra estaba sumergido en sus fiestas y la agrupación realizó numerosas subastas con el fin de recaudar fondos para luchar por la esclerosis lateral amiotrófica, más conocida por sus siglas ELA y en este caso lo hicieron a través de la asociación ADELA, que agradeció profundamente el gesto.

El montante logrado ha sido 14.284,50 euros, un récord de recaudación para Mikelts Kultur Elkartea, que agradeció «a todos por semejante e impresionante esfuerzo. Detrás de esta increíble labor está la asociación, la gente de San Miguel , las cuadrillas , la asociación de vecinos, los voluntarios que ayudáis siempre En una palabra ...el pueblo. El espíritu solidario no lo para nadie».

Subrayaron, asimismo, la «gran ayuda de la asociación de vecinos de San Miguel, con mención especial para Luci y Juanan. Sin la ayuda de la asociación, no hubiera sido posible tal recaudación». De la misma manera, quisieron agradecer también a CaixaBank de San Miguel «el apoyo y esos casi 5.000 euros donados para la ELA con su programa Respira. Otro gran empujón», así como «la semilla» que ponen patrocinios e instituciones.

«Estamos de paso»

«Después de 12 años con casi 90.000 euros donados a asociaciones que lo necesitan, nos sentimos muy felices desde este brazo solidario de Mikelats. Estamos de paso y nadie está libre de que también algún día podamos necesitar apoyo. ¡'Gora' (viva) San Miguel! ¡'Gora' la gente solidaria!». Son palabras de la asociación Mikelats, que un año más despide sus fiestas y su labor solidaria con muchas personas que la respaldan para que su maquinaria siga funcionando.