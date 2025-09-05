El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sala de estar de una vivienda comunitaria o compartida con personas mayores que necesitan atención en el día a día. E. C.

Podemos denuncia la intención del Consistorio de Basauri de privatizar la atención a dependientes

El Ayuntamiento del municipio puntualiza que lo que hace es «externalizarlo», puesto que «no dispone de recursos humanos ni personal especializado capacitado»

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:22

Podemos Basauri denuncia la intención del equipo de gobierno de privatizar la gestión del servicio de atención diurna (centros de apoyo para personas en situación de dependencia) y vivienda comunitaria o alojamiento compartido, que se abrirán en el municipio.

En la memoria presentada el pasado 29 de julio en Pleno, se expone «claramente», según la escuadra morada, que «'el Ayuntamiento tendría en principio, capacidad económica para asumir estos nuevos servicios, que pudieran rondar el millón de euros al año en gasto corriente'». Sin embargo, «argumentando inexperiencia o prudencia, PNV y PSE optan por externalizarlos».

Esta decisión, según los datos que obran en la memoria, asegura la formación, «afectará negativamente a los salarios de la futura plantilla de personal», así como a «la calidad» de la prestación. Por ello, se declaran «en contra» de que «tengan que ser gestionados por terceros».

El Consistorio, por su parte, defiende que «no privatiza nada, se adjudica la gestión mediante un contrato a una empresa especializada. El Ayuntamiento no dispone de recursos humanos ni personal especializado capacitado para realizar este servicio, y lo externaliza, como muchos otros servicios como recogida de basuras, jardinería, ayuda a domicilio..., para ofrecer la mejor prestación posible a los usuarios».

