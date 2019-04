El pleno de Arrigorriaga aprueba un plan para la prevención de adicciones El pleno transcurrió en un clima tenso y estuvo plagado de reproches hacia el alcalde. / Cristina Raposo La sesión estuvo marcada por los continuos reproches de la oposición al equipo de gobierno que lidera Asier Albizua, al que pidieron más transparencia CRISTINA RAPOSO ARRIGORRIAGA. Jueves, 25 abril 2019, 22:03

El Ayuntamiento de Arrigorriaga celebró ayer el pleno ordinario del mes de abril en el que el equipo de gobierno sacó adelante, entre otros temas, el VII Plan de Adicciones. El documento fue aprobado con el apoyo de todas las formaciones municipales y la abstención de Arrigorriaga Gara.

Pese a lo que pudiera parecer, no fue una sesión tranquila, tampoco en este punto. Todas las agrupaciones, salvo el PSE-EE que no se pronunció, coincidieron en que no habían tenido conocimiento de este nuevo proyecto, por lo que tampoco ocasión de poder realizar sus aportaciones. «Nos parece bien que se haga un plan. Pero se nos plantea cuando ya está realizado», criticó el portavoz de Arrigorriaga Gara, Joseba Méndez. El edil también denunció que dicho documento se centra «básicamente» en el consumo de alcohol y no en adicciones tan extendidas «como las apuestas, juegos online o el uso de los dispositivos móviles». En esa misma línea se pronunció su compañera de formación María Jesús Acedo, destacando que el plan de prevención «pasa por alto la localización de parques infantiles ya que estos se encuentran ubicados junto a locales en los que se consume alcohol».

Precisamente desde la bancada de Arrigorriaga Gara llegó uno de los temas que más controversia y debate desató en la sesión. Fue ya en el apartado de ruegos, cuando la formación sacó el tema de la contaminación acústica causada por los trenes que circulan por el municipio. El alcalde, Asier Albizua, respondió tajante que «esa problemática se le trasladó a ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, el pasado mes de octubre». Por ello, el regidor que al no repetir como candidato del PNV a la próximas elecciones presidía uno de sus últimos plenos municipales, sentenció que «no tiene sentido traerlo aquí». A pesar de todo ello, animó a los portavoces a organizar una reunión con la operadora ferroviaria para que solventaran sus dudas al respecto.

Ratas en Santa Isabel

También en el turno de ruegos y preguntas, el equipo de EH Bildu en la localidad trasladó su preocupación por el aumento de ratas en las calles arrigorriagarras. Según explicó su portavoz, Miren Idoia Molina, en el barrio de Santa Isabel han recibido varias quejas de los vecinos debido a la intrusión de estos animales en las viviendas. Ante esta situación, el equipo jeltzale se comprometió a tomar medidas. No obstante, advirtieron que mucha gente «deja comida en la calle, algo que obviamente, atrae a los animales y por supuesto, a las ratas».

Uno de los momentos más tensos del pleno tuvo lugar cuando tomó la palabra el concejal no adscrito, José Ignacio Camacho. El edil, expulsado de Arriorriaga Gara en julio de 2016, echó en cara al alcalde la falta de transparencia en el Consistorio. «Nos cuesta que nos pasen información que debería ser pública para los ediles de este Ayuntamiento. Es necesario que se nos facilite», exigió Camacho que puntualizó que solo piden «cuentas económicas que no van a ninguna parte». La respuesta de Asier Albizua no pudo ser más tajante. «La información está y se refleja en los decretos. Búsquela. Los técnicos no están a su disposición para atender sus peticiones», zanjó el primer edil.