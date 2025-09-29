Una parroquia de Basauri proyecta mejorar la vida de los 'sin techo' con varios servicios

Ane Ontoso Basauri Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:27 Comenta Compartir

La parroquia de la iglesia de San Pedro Apóstol de Basauri ha ideado un proyecto que busca mejorar la vida de las personas sin hogar que viven en el pórtico del templo. Una situación que se ha vuelto endémica en Bizkaia, donde cada vez más personas viven en situación de calle. Para los basauritarras la imagen, que se antoja habitual, comenzó hace más de una década. Así lo recuerda el párroco Javier García, y Sonia Cabanas, miembro del equipo ministerial. Afirman que ya desde su llegada estaban en la galería, que desde hace una semana luce con verjas para evitar actos vandálicos nocturnos.

Una iniciativa que busca darles una salida «digna» así como mejorar la calidad de vida de los más vulnerables. Su proyecto prevé la construcción de un lugar de aseo, otro de lavandería y una consigna donde dejar las pertenencias, que podría estar ubicado en el antiguo despacho de Don Luis Salazar, quien fue cura en San Pedro. Asimismo, quieren levantar una capilla y nuevos locales, lo que implicaría la venta de los que utilizan ahora en la parte anexa al templo, donde se hacen actividades como catequesis o reuniones de grupos. «No necesitamos tantos y tampoco podemos asumirlos económicamente. Con los que están en el coro, los despachos y los nuevos nos bastaría», explican.

Este plan de 'sostenibilidad', sin embargo, obligaría a desalojar a los 'sin techo' de San Pedro. Se trata de unas seis personas, cada una con su realidad, que lejos de ser conflictivas han aportado a la comunidad. Cada domingo temprano, por ejemplo, se afanan en dejar limpio el pórtico. «Si tienen que estar ahí no se les va a decir que no», sostiene Javier. Una persona concreta de la parroquia, de hecho, se ha volcado con ellos y les ha atendido prácticamente en todo. Fue quien propuso colocar las tiendas, porque estaban «demasiado desprotegidos».

Proceso de integración

Tal es la implicación con la comunidad, que Javier y Sonia inciden en que «no queremos que se marchen sin una oferta mejor. No podemos meterles en cualquier sitio sin seguridad –subrayan–. Lo ideal sería disponer de algún piso ayudados por las instituciones y asociaciones para que se les acompañase en un proceso de integración. No está en nuestro plan desentendernos». Se han fijado en un proyecto similar que funciona en Galdakao. Porque, como manifiestan, el albergue invernal que el municipio ofrece cuando azota el frío, sólo es una solución a corto plazo. Por ello, han puesto en conocimiento al Ayuntamiento de Basauri, que les ha escuchado pero de momento no ha querido hacer declaraciones al respecto.

Y los basauritarras se muestran «sensibles» a las personas 'sin hogar' del pórtico. Por eso, a la comunidad parroquial le parece que «habría que dar un paso más, en red, aunque no de cualquier manera».En ese camino han creado el proyecto 'Geroa marraztuz' (Dibujando el futuro') junto a Cáritas Diocesana, que a priori ha realizado un profundo análisis de las «realidades sociales» que les rodean y han detectado varias necesidades como la soledad o personas jóvenes sin apoyos. La cocina de Cáritas, ubicada en el templo de San Pedro, ha abierto hoy temprano las puertas para iniciar un 'café abierto', una iniciativa que busca acoger «a quienes más lo necesitan» no solamente a personas sin hogar..

Javier y Sonia aseguran que todo el proyecto se está llevando a cabo a nivel «global» y por ello vincula a toda la unidad pastoral . San Pedro Apóstol es una de las cinco, pero a ella se unen San Ignacio de Loyola de El Kalero, Nuestra Señora de las Nieves y San Fausto de Ariz y las anejas San Juan Bautista de Basozelai y El Buen Pastor de Pozokoetxe.