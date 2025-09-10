El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El nuevo espacio de juego no solo responde a las necesidades lúdicas, sino que también «fomenta la experimentación, el descubrimiento y el contacto directo con la naturaleza». Ayto. Arrigorriaga

El parque de Arrigorriaga que contribuye al «desarrollo integral» de los niños

El municipio renueva el área infantil del parque Lehendakari Agirre y lo integra en el entorno

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Arrigorriaga

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:06

Coincidiendo con el inicio del curso, el Ayuntamiento de Arrigorriaga ha renovado el área infantil del parque Lehendakari Agirre, una iniciativa que surge de una propuesta ciudadana en el marco de los presupuestos participativos. El proyecto responde al objetivo de «ofrecer a los más pequeños un espacio de juego que contribuya a su desarrollo integral –explica el Consistorio–, potenciando tanto el juego libre como la socialización con otras niñas, niños y familias».

El espacio está especialmente concebido para txikis de entre 0 y 3 años, «siguiendo criterios de naturalización y en estrecha relación con el entorno verde en el que se integra». En el rediseño se ha buscado alcanzar el «mayor grado posible de naturalización, de manera que la propia naturaleza se convierta en la protagonista del espacio». Para ello, se han empleado materiales y elementos que aseguran una «integración armónica» con el paisaje.

El área busca potenciar «tanto el juego libre como la socialización con otras niñas, niños y familias». Ayto. Arrigorriaga

La ubicación es especialmente idónea, ya que el área se sitúa en una amplia zona verde con abundante arbolado y césped. Este entorno ha permitido crear un espacio de juego que no solo responde a las necesidades lúdicas, sino que también «fomenta la experimentación, el descubrimiento y el contacto directo con la naturaleza». El concejal de Euskera, Educación y Juventud, Gorka Etxebarria, ha subrayado que esta renovación constituye «un paso más en el compromiso de Arrigorriaga con la infancia, la educación y un modelo de municipio más inclusivo, saludable y orientado al futuro».

