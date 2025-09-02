La nadadora galdakoztarra Andrea de la Hera participará en el maratón Capri-Nápoles Se trata de la edición 60 de una prueba en la que participan veinte personas seleccionadas por currículum y en la que también estará su compañero de club Eneko Saezmiera

La galdakoztarra Andrea de la Hera, campeona de la travesía Ultraswim de Ibiza del año pasado y una de las mejores nadadoras de ultrafondo del país, es una de las elegidas para participar en el maratón Capri-Nápoles, el maratón de aguas abiertas más antiguo y uno de los más difíciles de natación, que este sábado celebra su 60 edición en 72 años. Se trata de una prueba en la que participan veinte personas seleccionadas por su curriculum y en la que también estará su compañero del club Ur Irekiak Galea, Eneko Saezmiera.

Los participantes partirán de Marina Grande en Capri y finalizarán en el paseo marítimo de Nápoles, con una distancia de 36 kilómetros. Un recorrido a nado en un escenario fascinante que forma parte de la Serie Mundial de Ultramaratones de Natación anual y que otros años también lo han atravesado campeones olímpicos. Andrea se convertiría en la cuarta española que consigue entrar en carrera élite de natación.

A 27 grados

Para Andrea «hemos entrenado mucho los últimos meses y aunque todavía estoy algo cansada de todo el volumen de entrenamientos, quedan unos días de descarga para llegar lo mejor posible –revela–. De momento no estoy muy nerviosa, pero sí pensando en todos los preparativos de una prueba como estas, ya que hay que tener en cuenta muchos factores y no solo el entrenamiento». La nadadora avanza que el sábado «parece que hará bastante calor y el agua en Nápoles rondará los 27 grados, que es bastante calor para una prueba de ultrafondo».

A su juicio, «en chicas hay bastante nivel con nadadoras que han participado en campeonatos del mundo y europeos absolutos, por lo que estar en las plazas de delante es muy complicado». Afirma, no obstante, que «en una prueba de tantas horas puede pasar de todo». Sin embargo, su «idea» es «engancharme lo máximo posible al grupo y aguantar en él todos los kilómetros que pueda».

La nadadora explica, asimismo, que «sí que es verdad que desde un principio se empieza a un ritmo muy alto y la gente se va descolgando poco a poco, así que también estoy preparada para hacer sola mi carrera sin referencias». Y afirma, asimismo, Andrea que, «sin objetivos de tiempo, ya que eso lo marca el propio mar el día de la prueba, puede ser un buena marca volver a bajar de 8 horas o conseguir meterme en el top 5 femenino».

Un recorrido «duro»

Ampliar El nadador santurtziarra Eneko Saezmiera. E. C.

Eneko también es de los primeros españoles en nadar la carrera élite masculina. «He entrenado bastante para esta prueba y hasta el momento es la competición más larga en la que voy a participar –explica el nadador santurtziarra–. He hecho bastantes travesías de 30 kilómetros, pero ésta aparte de por la distancia, será dura por el calor y porque el recorrido es bastante duro con viento y toda la prueba es mar abierto». Irá acompañado por su hermano que le dará avituallamiento. «Me conoce bastante y sabe lo que voy a necesitar en cada momento, ya que una parte importante de esta prueba será la cabeza. Todavía no estoy muy nervioso, pero imagino que los dos días previos los nervios aumentarán», confiesa.

Para el deportista, «en categoría masculina el nivel es altísimo, con gente que ha nadado en las olimpiadas y que ha participado y ganado travesías emblemáticas como Sant Jean en Canadá o Santa Fe Coronda en Argentina. Seguramente impongan un ritmo muy alto desde los primeros kilómetros». Pase lo que pase, Eneko avanza que « intentaré hacer mi prueba desde el principio, ir concentrado y quedarme con buenas sensaciones, ya que solamente acabar esta prueba es en sí un reto bastante importante».

