Los mayores de Basauri gozan a mesa puesta

La carpa de Solobarria ha reunido a 568 basauritarras jubilados que comieron un menú de patatas a la riojana, solomillo y helado, todo ello regado con agua y champán.

Es probable que después de terminar de escribir estas líneas algunos aitites y amamas sigan bailando sin parar. Hoy se celebraba la gran comida y fiesta para los jubilados de Basauri. Un total de 1.225 menús se repartieron entre los cinco hogares de mayores de Arizgoiti, Pozokoetxe, El Kalero, Basozelai y San Miguel; y entre la carpa de Solobarria, en la que se han juntado 568 comensales.

Las cuadrillas se repartían así el trabajo para que ninguno de sus mayores se quedara sin bocado. Este año, el catering de Las Ruedas había cocinado una minuta a base de patatas a la riojana, solomillo en salsa y helado, que seguro ha entrado estupendo con el día tan soleado que lucía hoy en el pueblo.

Una hora antes del comienzo el Social Antzokia ya tenía una hilera de invitados que esperaban entrar en el hogar de Arizgoiti. En la entrada, varios miembros del Txikerrak organizaban la previa al condumio. «Te lo pasas pipa, lo agradecen un montón», contaban Eneritz Lueje y Pablo Hermida. Junto a ellos, Jorge de Juana, que llevaba casi tres décadas sirviendo en este día de 'sanfaustos' recordaba con cariño aquellos años en los que le tocó darle de comer a su tía. «Fue muy bonito, como lo es con los señores del barrio», revelaba.

En la fila esperaba Manuela Muñoz, que acude desde que se jubiló y aseguraba que tanto ella como sus amigas «nos apuntamos a todo lo que podemos: comidas, juegos para la memoria, que ya nos va fallando...». Aprovechaba también para reivindicar «más actividades y más centros para mayores, que se hace pequeño. Al menos en Urbi, que es donde vivo, allí no hay nada, y el Ayuntamiento tiene mucha lonja vacía». De hecho, la mujer se quejaba de haber tardado cuarenta y cinco minutos en llegar hasta allí. «Me fatigo por la cuesta», lamentaba.

Más abajo, en la carpa de Solobarria, los comensales ya estaban entrando a la hilada de mesas que se dibujaba en el interior. Algunas, como Manoli Periañez era la primera vez que había podido ir por problemas de salud. «Me hacía ilusión», aseguraba. Ana Caballero confesaba que lleva cuatro años asistiendo. Siempre regresa por «el jolgorio, la fiesta, dan bien de comer y hay baile. ¿Qué más vamos a pedir a estas alturas?».

'Txitxarrillo' «imperdonable»

A Mari Cruz Uribe también le gusta «el ambiente. Es bonito y vengo». Es más, ella asegura que «no vengo por la comida». Lo único que pide son «asientos para la gente mayor» para la hora del baile. Ella y sus amigas son fijas en el 'txitxarrillo' de la plaza Mojaparte. «A este alcalde no lo cambio, sólo le pido que nos deje salir a bailar a la plazoleta», rogaba. «Cuando hace calor se está mejor fuera, porque dentro te guisas», explicaba su amiga Elvira Varela.

«Hemos venido elegantes, aquí nos juntamos todos los amigos de mi época»

Aunque aceptaban que «las modas cambian», aún recordaban las fiestas de Basauri en sus años mozos, como «los volatineros» que solían ver en la plaza. Pedro Delgado no lo recordaba mucho porque nunca ha sido «de fiesta». Eso sí, el «el baile de los mayores, el 'txitxarrillo' es imperdonable. ¿Por qué estamos hoy sino tan elegantes? (risas)». Lo que sí le gustaba era juntarse con su cuadrilla, como hoy. «Me gusta venir a la comida –aclaraba–, porque tengo cantidad de amigos de mi época».

Frente a él, Amelia Martínez afirmaba que estaban «como en familia». A su lado, disfrutaban Marga Sáez, Junquera Varona, Fernando García, Jesús Ocejo, Julio Pulido, Begoña Zalbide, Agustín Sánchez, Isabel Prieto, Juanjo Pérez y Mariluz Marañón. «¡No te dejes ninguno, por favor!», exclamaban antes de comenzar la manduca.

