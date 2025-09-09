La Mancomunidad combatirá el despilfarro de comida en el hogar Organiza talleres donde los asistentes recibirán consejos y aprenderán recetas para tratar de reducir los alimentos que acaban en la basura

Iñigo Agiriano Etxebarri Martes, 9 de septiembre 2025, 16:05 Comenta Compartir

El programa de gestión de residuos 2023-2030 es uno de los proyectos más ambiciosos de la Mancomunidad de Nervión-Ibaizabal, una entidad que engloba los municipios de Etxebarri, Arrigorriaga, Arakaldo, Arrankudiaga, Ugao-Miraballes, Orduña, Orozko, Zeberio y Zaratamo. Una de las tres líneas estratégicas de esta iniciativa se centra en combatir el desperdicio alimentario, y con este objetivo se inició una campaña cuya primera fase se dirigió hacia el sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), así como hacia residencias y comedores escolares. La segunda comienza este mes de septiembre y está enfocada en el hogar, un ámbito que según un estudio de la fundación Elika, concentra «el 57% del despilfarro de comida en Euskadi».

A través de una serie de talleres se busca concienciar a la población sobre esta problemática y darles herramientas que puedan implementar en sus casas, a nivel de consejos prácticos y recetas de aprovechamiento. En total se impartirán seis de estos cursos. El lunes 15 en Etxebarri, el martes 16 en Arrigorriaga, el miércoles 17 en Ugao-Miraballes y el jueves 18 en Orduña. La semana siguiente se celebrarán el lunes 22 en Arrigorriaga y un día después en Etxebarri.

Todos ellos se desarrollarán de 18.30 a 20.00 horas y para asistir es necesario la inscripción previa, que se puede realizar rellenando un formulario presente en la página web de la Mancomunidad o mediante el teléfono 900 840 152. Aquellas personas que no puedan acudir tendrán la oportunidad de visualizar la grabación de los talleres de forma online.

Resultados esperanzadores

Desde la Mancomunidad se muestran satisfechos con el desarrollo de la campaña. «La valoración de la primera fase es muy positiva», apuntan. «Los establecimientos del sector que hemos visitado durante los meses de junio y julio han mostrado un alto interés en participar y en recibir las visitas diagnósticas para mejorar sus hábitos», destacan. Sobre la gestión previa que esos negocios o centros hacían en este ámbito señalan que «en gran parte ya incluían buenas prácticas en contra del despilfarro».

La Mancomunidad ha contratado los servicios de la empresa Artelatz Ingurumen Zerbitzuak para impartir los talleres, que contarán con una cocinera profesional encargada de realizar las demostraciones prácticas. Sobre la posibilidad de aumentar la cantidad de estos cursos, desde la entidad explican que «por el momento no se contempla, aunque sí se podría valorar la posibilidad de repetirlos más adelante en el caso de registrar una alta demanda de participantes». La campaña esta financiada por la Diputación Foral de Bizkaia a través del Decreto Foral 1/2024, que concede subvenciones para promover una gestión sostenible de los residuos.