Jasoka, el equipo de herri kirolak de Arrigorriaga se exhibirá en Argentina Este deporte se verá por primera vez en la 'Euskal Astea' o Semana Nacional Vasca del país de América Latina, que este año ha elegido la ciudad de Tandil

Ane Ontoso Arrigorriaga Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:43 Comenta Compartir

Tan sólo les separan 10.000 kilómetros de tierra y un Atlántico de azul intenso. El destino, sin embargo, ha querido hermanar Arrigorriaga con Argentina, porque Jasoka (antes Sokarri), el equipo de herri kirolak local, viajará en octubre a Tandil, ubicado en Buenos Aires, para realizar una exhibición de sus disciplinas deportivas tradicionales. Un acontecimiento que se verá por primera vez en la 'Euskal Astea' o Semana Nacional Vasca, el evento en el que se embarca la singladura. Se trata de la gran cita anual de las 'euskal etxeak' (casas vascas) del país, que tendrá lugar del 27 de octubre al 2 de noviembre. Cada edición se realiza en una ciudad diferente.

El centro vasco 'Gure Etxea Tandil' va contando los días en sus redes sociales para recibir a la agrupación. «¡Faltan solo 80 días para la Semana Nacional Vasca en Tandil! –exclamaban–. Nos espera una semana de encuentros, abrazos, festejos y cultura. Una oportunidad para reencontrarnos, compartir, bailar, emocionarnos y vivir juntos lo que más nos une».

Hasta ahora, lo habitual es que se exhibieran alardes de danzas, pero este año Jasoka Herri Kirol Kluba les deleitará con su fuerza, destrezas y habilidades. Levantamiento de piedras, alzamiento de yunque, tronza, 'aizkora' o corte de troncos con hacha, 'lokotxak' (mazorcas), 'txingak' (pesas) y fardos. La población argentina podrá ver estas modalidades en directo. Además, una de las intenciones de la agrupación es que sea «participativo» y la gente entre al final a practicar.

«Tenemos muchas ganas de ir, es algo muy especial, llevar el deporte y nuestra cultura a otro lugar. Lo que hacemos aquí es muy bonito», revela Asier Mediavilla, uno de los impulsores de Jasoka, junto a Sergio Briongos y Enara Menoyo, en 2019 después de que el equipo estuviera dos o tres años fuera de juego. «Decidimos darle una vuelta y volver a empezar», recuerda. En este momento goza de muy buena salud con una decena de exhibiciones al año.

Jasoka Herri Kirol Kluba

Un traslado peliagudo

La vinculación con 'el país de la Pampa' comenzó con Diego, uno de los componentes de Jasoka, que es argentino y a través de él surgió «una relación cruzada de diferentes personas» que cristalizó en la invitación de la 'euskal etxea' de Tandil a los de Arrigorriaga. En las fechas del evento allí será verano. «Pero nos han dicho que por la noche refresca», cuenta Asier, que desde 2010 practica herri kirolak, especialmente fardo y tronza.

El equipo, no obstante, ya ha comenzado a hacer las maletas para poder trasladar todo el material, lo que se antoja algo peliagudo. «Es una de las grandes complicaciones de la exhibición», explica. Deberán meter elementos «peculiares» como la tronza o las hachas y algún otro elemento «que allí ni se puede conseguir».

Otros los están elaborando en Argentina para la ocasión. Dada su envergadura y su difícil transporte –imagine en la bodega de un avión–, «los soportes de hierro y estructuras los van a fabricar allí –agradece– Mandamos las medidas, los planos...». Las piedras, en cambio, «sí tienen en Buenos Aires y nos las van a prestar».

Para aliviar los costes que implica el viaje, Jasoka también está recibiendo apoyo de empresas como Zurrut Edariak, distribuidor grupo San Miguel, o Sidras Bereziartua, aunque siguen «buscando patrocinadores». Pero, sobre todo, echando la cuenta atrás. «El equipo está muy emocionado –confiesa–. Es un reto, una aventura».