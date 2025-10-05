Un incendió de una pila de chatarra causa alarma en un barrio de Galdakao Los Bomberos han necesitado dotaciones de cuatro parques diferentes para dar por controladas las llamas en Erletxe

Josu García Domingo, 5 de octubre 2025, 09:33 | Actualizado 09:41h.

Un incendio desatado en el exterior de una empresa de reciclaje ha causado en la mañana de este domingo cierta alarma en el polígono de Erletxe, al observar los vecinos una densa columna de humo. Los Bomberos han tenido que emplearse a fondo para controlar las llamas, que han afectado a una pila de chatarra acumulada en los aledaños de la planta de recuperación de residuos.

Las llamas se han desatado sobre las ocho de la mañana y los profesionales de la Diputación han requerido refuerzos. Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de cuatro parques de diferentes puntos de Bizkaia: Derio, Basauri, Urioste y Artaza. «Ha sido muy llamativo pero está ya controlado», apuntan. Aún pasarán unas horas hasta que las llamas sean extinguidas del todo.

Relación de dotaciones #Bomberos desplazadas incendio #Galdakao

Galdakaon lan egiten ari diren dotazioen zerrenda#Suhiltzaileak pic.twitter.com/6yjCIKRvEf — Bomberos y Bomberas Bizkaia (@BomberosBizkaia) October 5, 2025

Hace un año, en septiembre de 2024, también se originó un incendio en la empresa Electrorecycled de este polígono y dos trabajadores fueron trasladados al hospital de Galdakao a causa de la inhalación de humo. Lo que se quemó entonces también fue chatarra.

