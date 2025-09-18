La ganadora del cartel de los 'sanfaustos' de Basauri: «Me lo propuse como reto» La basauritarra Amaia Bonachera gana el certamen con 'San fausto zeruan'('San Fausto en el cielo')

Amaia Bonachera ha centrado la temñática «en la despedida de nuestra Eskarabillera en el cielo entre globos y, a su alrededor, un personaje de cada cuadrilla haciendo cosas que representan a las fiestas de Basauri».

Ane Ontoso Basauri Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:13

Tanto en el premio al cartel ganador del concurso como el de mejor diseño local este año se quedan en Basauri. Amaia Bonachera, basauritarra de 26 años, es la autora del cartel ganador, 'San fausto zeruan' ('San Fausto en el cielo'), un trabajo que ha querido centrar «en la despedida de nuestra Eskarabillera en el cielo entre globos y, a su alrededor, un personaje de cada cuadrilla haciendo cosas que representan a las fiestas de Basauri». Amaia explicaba que es «del Alaiak, así que decidí incluirme en el cartel como firma, en forma de monigote del Alaiak comiéndome un talo», añade esta artista digital para animación y videojuegos, que recibirá un premio de 1.500 euros.

La basauritarra nunca antes había participado, por lo que confesaba que «ha sido una sorpresa, no pensé que fuera a resultar ganadora. Me lo propuse a mí misma como propósito de año nuevo de 2025. Sólo el hecho de participar era un reto y me hacía ilusión». Y revelaba: «El premio está genial, pero saber que el cartel que he hecho va a estar en los panfletos y por las calles de Basauri es lo que más me emociona».

Pequeños y jóvenes

El ganador del concurso del cartel del año 2022, Iñaki Zorriketa, se ha hecho este año, por otro lado, con el premio local -para personas empadronadas en el municipio- con su diseño 'Bere alde ona' ('Su lado bueno'), dotado con un premio de 300 euros.

En la categoría Txikiak (pequeños de 6 a 9 años) ha resultado ganador el alumno de Basozelai Gaztelu Asier Ortiz, con su cartel 'No hay fiestas sin cuadrillas'. En Gazteak se ha llevado el premio Unai Fernández con su dibujo 'Agur Eskarabillera'. Unai, estudiante del instituto Uribarri, además, repite, porque ya ganó en categoría Txikiak en 2022. Dentro de los premios en la categoría Txikiak, se otorgarán cuatro entradas de cine y cuatro para espectáculos infantiles en el Social Antzokia. La cuadrilla Zoroak otorgará además un vale de 50 euros para consumir en comercios de Basauri.

En la categoría Gazteak (jóvenes), asimismo, el premio será una hora de piscina en las Instalaciones de Basauri Kirolak y, posteriormente, merendola en la cafetería para un máximo de 15 niños, todo ello de acuerdo con la disponibilidad de las instalaciones, y cuatro entradas al parque 'indoor' multiaventura de Basauri o similar para la realización de actividades en el mismo durante dos horas. La cuadrilla Zoroak otorgará además un vale de 100 euros para consumir en los comercios de Basauri.

