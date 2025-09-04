Galdakao busca reactivar el comercio local fomentando la interacción entre negocios En la nueva campaña de Gu Dendari en colaboración con el Ayuntamiento los bonos adquiridos en una tienda deben canjearse en otra

Iñigo Agiriano Galdakao Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:30 Comenta Compartir

Terminadas las vacaciones y con el grueso de la población de regreso en sus hogares, la asociación de comerciantes de Galdakao Gu Dendari ha lanzado una nueva campaña para reactivar las compras en la localidad durante este mes de septiembre. Realizada como siempre en colaboración con el Ayuntamiento, la iniciativa contiene novedades importantes respecto a campañas previas. Si en las anteriores cada ciudadano adquiría bonos que luego canjeaba en las tiendas de su preferencia, en este caso, los tickets, con un valor de 5 euros, se obtienen mediante compras superiores a 20 euros en cualquier establecimiento adherido, pero posteriormente deben ser utilizados en otro.

De esta forma se favorece la interacción entre negocios y la circulación de sus clientes. «Pensamos en esto porque es una forma de mover el comercio por todo el pueblo, que puedas ir de una librería a una pescadería», cuenta Maider Hernández, responsable de Gu Dendari. Hasta 10.000 vales serán emitidos durante este mes y cada vecino podrá adquirir un máximo de 10.

Dentro de la propia campaña Gu Dendari ha planteado otras dos iniciativas. La primera consiste en que aquellas personas que realicen una compra se saquen una fotografía para las redes sociales mencionando a la asociación, y de esta forma entrarán automáticamente en un sorteo de dos tarjetas regalo de 50 euros. Por otro lado, entre el 8 y el 21 de este mes se repartirán de forma gratuita pañuelos de fiestas y cintas, sumando así a los comercios al ambiente de celebración propio de los Santacruces, que comienzan el viernes de la próxima semana.

Entre los diferentes negocios todos se muestran ilusionados con esta nueva campaña. Marian Muñoz, de la tienda Lastaira, destaca «que así se logra que los bonos circulen». «Es diferente, más participativo, da vida a todos», apunta. Sobre la situación del comercio en la localidad reconoce la amenaza que suponen unas grandes superficies «con las que no se puede competir», pero también señala que en Galdakao los clientes son fieles. En la zapatería Kaos coinciden. «A la gente mayor especialmente le gusta comprar en el pueblo», explican. También se muestran contentos con la última iniciativa. «Cuantas más cosas de este tipo se hagan mejor».

En la mercería Haizea destacan que esta campaña es «más igualitaria». «En las anteriores había diferencia entre los comercios, algunos atesoraban más». En cuanto a la situación general del municipio también hacen hincapié en «la voluntad de comprar en el pueblo», aunque advierten que es algo que en las nuevas generaciones está cambiando. Jon Arenas, de Hiperfruta, expresa algo similar cuando apunta que «los adultos aún tiene la costumbre de comprar en la pescadería, en la carnicería, cada cosa en su sitio mientras que los jóvenes tienden a hacerlo todo en el supermercado».