Gracias al trabajo en red, el instituto abordará el tema en las tutorías y enviará un mensaje a las familias, mientras que los centros de juventud Talka y Tarrasta también se sumarán a la iniciativa. Ayto. Etxebarri

Etxebarri lanza una campaña para fomentar la convivencia en el Etxebarribus

Pretende «concienciar a la ciudadanía de la importancia de mostrar actitudes respetuosas y cívicas en el interior de la lanzadera»

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:09

El Ayuntamiento de Etxebarri ha puesto en marcha la campaña de sensibilización #EtxebarriErrespetuanTop / #EtxebarriTopEnRespeto, una iniciativa que busca promover el respeto y la buena convivencia en el municipio, especialmente en el interior del Etxebarribus.

La campaña surge tras detectar algunos comportamientos incívicos que se dan en distintos grupos de edad, y pretende contribuir a «mejorar la convivencia cotidiana». Forma parte de una serie de acciones que el Ayuntamiento irá desarrollando de manera progresiva, cada una centrada en diferentes ámbitos y públicos.

En esta primera fase, el foco se pone en la lanzadera, coincidiendo con uno de los momentos de mayor afluencia: la salida de los institutos a las 14.00 h.. Aunque la iniciativa parte de esa realidad, el mensaje está dirigido a todas las personas usuarias. El objetivo es recordar y reforzar valores básicos de convivencia, como respetar los turnos, ceder el asiento a quienes lo necesitan —personas mayores, embarazadas o con movilidad reducida—, y mantener un comportamiento adecuado en los espacios compartidos.

Bajo el lema #EtxebarriErrespetuanTop / #EtxebarriTopEnRespeto, hasta el 31 de octubre la campaña estará presente en autobuses, marquesinas, mupis y redes sociales. Con frases desenfadadas, colores vivos y emojis, se busca transmitir el mensaje de una forma fresca y cercana, en sintonía con el lenguaje cotidiano de las personas jóvenes y con las redes sociales.

En red

De forma coordinada y en red, el instituto de Etxebarri trabajará el tema en las tutorías y enviará un mensaje a las familias, reforzando así el aprendizaje sobre el respeto en los espacios compartidos. En paralelo, los centros de juventud Talka y Tarrasta también abordarán la cuestión, sumándose a la iniciativa y contribuyendo a impulsar una convivencia positiva entre la población joven.

Con esta campaña, el Ayuntamiento de Etxebarri reafirma su «compromiso con la convivencia, el respeto y el civismo, apostando por un entorno más agradable, seguro y amable para todas las personas».

