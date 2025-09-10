El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los participantes contarán con este distintivo (pegatina) en el escaparate. Ayto. Basauri

23 establecimientos de Basauri se adhieren al proyecto que garantiza la atención en euskera

El proyecto 'Euzkaraz barra-barra' «consigue que no exista ninguna barrera lingüística entre el personal y el cliente euskaldun»

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:06

Un total de 23 establecimientos de Basauri se han adherido al proyecto 'Euskaraz barra-barra' impulsado por el Gobierno vasco y el Ayuntamiento. Los participantes contarán con un distintivo (pegatina) en el escaparate que certifica que «garantizan en todo momento la presencia de personal que entiende euskera». El Consistorio afirma que así «se consigue que no exista ninguna barrera lingüística entre el personal y el cliente que quiera comunicarse en euskera».

Para adherirse al programa los establecimientos deben, por un lado, «comprender al cliente euskaldun, es decir, no obligarle a cambiar de idioma» y, por otro, «asegurar en todo momento la presencia de al menos un trabajador que entienda el idioma». El Ayuntamiento realizará un seguimiento anual del programa con el fin de «verificar que siguen cumpliendo los criterios exigidos para conservar el distintivo».

Los establecimientos adheridos son Amalur Hortz Klinika, Arrate Dekorazioa, Bikiak, El Jardín Secreto, Ferreteria Oleta, Gure Fisioa, Hecho a Mano con Amor, Kiaraga Salón, Loradenda Gema, M&P Panadería – Kurrusku, Malutak, Nare Fisioterapia eta Osteopatia Zentroa, Número 1 Zapatillas Basauri, Uriarte, Pescadería Pili y Mertxe, Umeak Liburudenda, Bizkaiko Elkar, las farmacias Eguileor, Jon Carral Tellitu, Garde y Mª Carmen del Prado, y los bares Amaia y Nervión.

