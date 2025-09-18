El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos detenidos tras ser sorprendidos robando en una vivienda unifamiliar en Galdakao

La Ertzaintza encontró a los jóvenes, de 21 y 19 años, en el interior de la casa, ubicada en el barrio de Olabarrieta

H. R.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:12

Dos jóvenes, de 21 y 19 años respectivamente, han sido detenidos la madrugada de este jueves en el barrio de Olabarrieta, en Galdakao. Los arrestados han sido sorprendidos en el interior de una vivienda unifamiliar y han sido acusados de un delito de allanamiento de morada, según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Pasada la medianoche, «un particular« avisó a SOS Deiak 112 para informar de que en la casa de sus suegros, que en esos momentos se encontraba vacía, se podría haber producido un allanamiento, ya que la cámara de vigilancia que tenían instalada había sido desconectada», detallan las mismas fuentes. Inmediatamente se desplazaron al lugar patrullas de la Ertzaintza que confirmaron que «había una luz encendida en la vivienda». Tras acceder a la vivienda, los agentes encontraron «a dos jóvenes en la parte superior» por lo que procedieron a su detención.

