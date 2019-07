Banderolas que hacen memoria en las calles de Lemoa Una de las banderolas. / E. C. Nueve imágenes, colgadas de farolas, han recordado en las últimas semanas, el pasado más aciago de la localidad CRISTINA RAPOSO LEMOA. Jueves, 4 julio 2019, 22:10

«Activar la memoria histórica del pueblo e impulsar conversaciones intergeneracionales». Ese fue el objetivo por el que el lemoaztarra Iker Vázquez comenzó hace ocho meses a desarrollar el proyecto 'Lemoa Lehen'. Se trata de una iniciativa que pretende mantener la conexión del pasado con el presente.

«En mi trabajo como artista me dedico entre otras cosas a indagar e investigar en la historia visual antigua. Aunque no soy natural de Lemoa, quería hacer mi pequeña aportación al pueblo donde vivo actualmente y esta me pareció una gran idea», confiesa el autor. Diversas calles y espacios de esta localidad lucen desde el pasado 7 de junio 9 banderolas en las que se encuentran expuestas antiguas fotografías de Lemoa pero también su historia y la de sus gentes.

Son unas instantáneas que Vázquez recuperó gracias a una intensa búsqueda e investigación de archivos en diversas instituciones. «Tengo que agradecer la ayuda que he recibido por parte de distintos organismos. El Ayuntamiento, además, ha habilitado una nueva pestaña en la web municipal para que todo aquel que lo desee pueda ver dónde se encuentran ubicadas las banderolas con las imágenes y la historia de cada una de ellas», explica. De igual modo, todas las personas que realicen el recorrido podrán obtener más información mediante un código QR del que disponen los paneles.

Desde el mismo momento en el que se expusieron las imágenes, los vecinos no dudaron ni un instante en trasladarle su agradecimiento al promotor de la idea. «Muchas personas se han sentido muy emocionadas al ver las imágenes y recordar momentos que ellos han vivido. No cabe duda de que es algo sumamente especial», ensalza él con orgullo.

Para la realización de este trabajo el joven vizcaíno ha contado con una subvención de 3.600 euros gracias al programa Ikertuz que lidera el Gobierno vasco y que tiene por objetivo fomentar «la creación y originalidad de productos culturales». La muestra, sin embargo, únicamente podrá estar expuesta un mes por lo que el próximo domingo desaparecerá de los caminos y vías de Lemoa.

Aunque la obra lleve casi tres semanas en las calles, la presentación del proyecto 'Lemoa Lehen' tuvo lugar ayer en Elizondo Kulturgunea a las 18:30 horas. «Además de explicar el proyecto, también me gustaría que la ciudadanía realizara aportaciones. Mi idea es que esta iniciativa siga creciendo», apunta su impulsor.