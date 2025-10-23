Arrigorriaga llora la muerte de un vecino «familiar y honrado» El Ayuntamiento y el club Padura, del que era socio y delegado, muestran su dolor por Jagoba Laguna, fallecido el miércoles en un accidente laboral

Iñigo Agiriano Arrigorriaga Jueves, 23 de octubre 2025, 16:59 | Actualizado 17:31h.

Arrigorriaga está de luto tras el terrible suceso que se ha cobrado la vida de uno de sus vecinos. Jagoba Laguna, de 45 años, falleció a las 14.20 horas de este miércoles en un accidente laboral en la empresa 'Heidelberg Material Hispania Cementos S.A.' El cuerpo del trabajador quedó atrapado en un torno, cuyas partes móviles «no estaban protegidas», según denunció el sindicato LAB. Osalan, el instituto vasco de seguridad laboral y la inspección de trabajo, investiga ahora las causas del accidente.

Durante la noche del miércoles el Padura publicó en sus redes sociales un mensaje de condolencias. Laguna era socio, delegado y padre de dos jugadores de este club de fútbol. Ya este jueves el Ayuntamiento de Arrigorriaga emitió un comunicado conjunto firmado por los cinco partidos con representación en el pleno de la localidad, EH Bildu, PNV, PSE, Arrigorriaga Gara y Noa.

En él, los portavoces solicitaban al Departamento vasco de Seguridad «que se aclaren las circunstancias del fallecimiento», y destacaban la importancia de que «la seguridad laboral sea una prioridad en cualquier trabajo». En este sentido, el Consistorio considera «indispensable» tanto seguir impulsando campañas sobre salud laboral como «exigir el cumplimiento de las normas de prevención». Además, instan a todas las instituciones a la «persecución de los delitos» contra la seguridad en el trabajo y la «mejora de las funciones» de las inspectoras laborales.

«Era una persona muy familiar, siempre con sus hijos de aquí para allá y en todo momento estaba dispuesto a echar una mano en el club», cuenta Antonio Vázquez, directivo del Padura, club del que Laguna fue en su día jugador. «Era muy activo, le encantaba el deporte y por encima de todo era una buena persona, un hombre honrado», señala Vázquez. «Fuimos compañeros de trabajo y le conozco desde que tenía 17 años, es una pena muy grande».

Este jueves, a las 12.00 horas, el comité de empresa organizó una concentración silenciosa frente a la sede de la compañía en la que han participado varios sindicatos para denunciar el accidente y mandar su solidaridad con la familia. Alfonso Ríos, responsable de salud laboral de Comisiones Obreras, señala que en el «escueto» informe de Osalan solamente se explica «que se produjo un atrapamiento en un torno horizontal». La fábrica de Heidelberg no tuvo actividad debido al suceso y preguntada por este periódico remitían al lunes para hablar con la dirección.