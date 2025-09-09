Andrea de la Hera entra en el top 5 del maratón a nado Capri-Nápoles: «Llegué casi deshidratada, pero ha sido increíble» La galdakoztarra logró el sábado un quinto puesto femenino con una marca de 7 horas y 29 minutos en condiciones «muy duras»

La nadadora galdakoztarra Andrea de la Hera participó el sábado en la 60 edición del maratón de aguas abiertas Capri-Nápoles de 36 kilómetros y logró entrar en el top 5 femenino, un reto del que hace una semana afirmaba que, «sin objetivos de tiempo, puede ser un buena marca». La deportista ha confesado que «ha sido una experiencia increíble, en una carrera élite con nadadores de nivel mundial. Estoy muy contenta con el resultado. Un quinto puesto femenino con 7 horas y 29 minutos. Me quedo con mis sensaciones y que hice la mejor carrera que tenía dentro».

A su juicio, «lógicamente es una carrera muy dura y exigente, con mucho calor, llegue muy deshidratada». Relata que, desde el principio, el grupo de delante puso «un ritmo muy alto y varios nadadores nos descolgamos, pero yo intenté hacer mi carrera y estar concentrada todo el rato. Sabía que las cuatro chicas que estaban por delante mío eran inalcanzables por el nivel que tenían, ya que habían participado en campeonatos del mundo así que decidí seguir fuerte pero marcando mi ritmo y finalmente me metí en el top 5». Asimismo, Andrea cuenta que pasó «un par de momentos malos en donde paré a vomitar con el fuerte oleaje y la salitre del mar, pero seguí fuerte». Para ella, entrar en este top 5 supone «una manera increíble de cerrar la temporada».

Un esfuerzo que ha tenido su recompensa. «La gente que nada estas pruebas se dedica 100% a ello, viven de la natación. Durante los últimos meses he compaginado las dobles sesiones en piscina, entrenando de 6 a 7 de la mañana y una segunda sesión de tarde después de trabajar, metiendo unos 7-8 kilómetros diarios -explica-. Así que ahora unos días de descanso más que merecidos». La nadadora también ha querido agradecer a su 'sponsor' «Viuda de Sainz, que me patrocinó y apoyó para este gran reto».

Su compañero santurtziarra del club Ur Irekiak Galea (Getxo), Eneko Saezmiera, que participaba en la parte masculina, acabó en décima posición con 7 horas y 12 minutos «haciendo una carrera muy buena». Según su experiencia, «el grupo salió muy fuerte y decidí hacer mi carrera. Hubo bastante oleaje, pero nadé muy bien con este tipo de condiciones y puse un ritmo constante. Me encontré muy bien durante toda la prueba. El recorrido fue duro y en la parte final se levantó viento que nos llevaba hacia la derecha, pero pudimos llegar sin problema y, sobre todo, con un buen sabor de boca».

El maratón Capri-Nápoles ha sido su primera competición internacional. Se apuntó «pensando que no me aceptarían, ya que el nivel es muy alto pero finalmente me dieron la oportunidad de participar en una de las carreras más duras en el mundo de las aguas abiertas, la cual forma parte del circuito internacional de aguas abiertas». Para Eneko ha sido «una gran experiencia». El maratón lo ganaron la mundialista argentina Mayte Puca, con el cuarto mejor registro femenino de la historia, y el italiano Alessio Occhipinti, bronce en el mundial de 25 km. en 2019.