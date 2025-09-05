El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El grupo de rock Ingot, que nació en 2017 «como un proyecto entre amigos», se consolidó el año pasado con el lanzamiento de su primer disco, 'Zeuzgaz' (Elkar). Ingot

La actriz Itziar Ituño actuará este domingo con su banda Ingot en Basauri

El acto despedirá las fiestas del barrio del Kalero, que dan comienzo esta tarde con la bajada de la Sorgina

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:44

Las fiestas de Kareaga del barrio basauritarra de El Kalero calientan motores. Esta tarde a las 20.00 la bajada de la Sorgina encenderá las calles con una intensa programación gracias a la labor de Sorgina Kultur Elkartea. Además de los actos gastronómicos, como la comida popular o la txistorrada, o los culturales, la agrupación ha preparado un cartel de conciertos que pondrá música al ambiente.

La banda de música Ingot, liderada por la actriz Itziar Ituño, tiene una cita muy especial el domingo a las 18.00 horas, que clausurará las fiestas. El grupo de rock que nació en 2017 «como un proyecto entre amigos», se consolidó el año pasado con el lanzamiento de su primer disco, 'Zeuzgaz' (Elkar). En su presentación ya adelantaron entonces que tenía «atados» algunos conciertos en el municipio natal de la actriz, conocida por sus papeles en 'Goenkale' o 'La casa de papel'.

Esta noche, el concierto lo ofrecerá a las 22.00 horas Sheriff Band, con «versiones de los años 60,70, 80, 90...» y mañana será el turno de la orquesta Maran a las 18.00 h., los Noven Tones a las 22.00 h., y Zutik Erromeria a las 1.00 h. de la madrugada.

