200 personas participan en la X marcha cicloturista de San Miguel por la ELA

La cicloturista de San Miguel ha vuelto a ser un éxito. Casi 200 personas de todas las edades participaron el sábado en la X marcha que recorrió diez kilómetros por las calles del barrio basauritarra a favor de la asociación Adela en su lucha contra la Esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El evento, organizado por la asociación local Mikelats logró sobrepasar los 9.000 euros en la recaudación. «La gente se está involucrando muchísimo en la venta de boletos, en la alubiada se han vendido 600. San Miguel es muy solidario, y tiene 3.000 habitantes», agradece Alfonso Atanes, uno de los promotores de la agrupación, que confía en llegar a los 10.000 euros. «Sería un éxito total», asegura.

El momento más sobrecogedor de la cicloturista fue el inicio, cuando Mar, la mujer de Itu (Aitor), uno de los miembros de la agrupación fallecido el año pasado por esta «grave y terrible» enfermedad, cortó la cinta. «Su recuerdo sigue estando ahí. Fue muy emotivo» evoca Alfonso. Al evento se sumó parte del equipo ciclista Perseus Zabalgarbi de la categoría sub-23, en un gesto solidario y en el que donaron un bidón para recaudar fondos. «Estamos muy contentos», confiesa.

De Marcos y Pogačar

Aún quedan más subastas para sumar a la causa, como la paellada popular el próximo sábado, en la que se pujará por una camiseta del futbolista rojiblanco Óscar de Marcos y un maillot del ciclista Tadej Pogačar, campeón del mundo en el Mundial de Ciclismo en ruta. Los vecinos también han donado botellas de vino o de aceite. Y la madre de Paula, la niña que padece síndrome CTNNB1, Estíbaliz Martín, ha dado dos cestas. «Hacemos una cadena solidaria impresionante», cuenta Alfonso. El próximo 5 de octubre se entregará el cheque en el parque Pinceles a la asociación y en Mikelats esperan «estar a la altura y conseguir lo máximo posible».