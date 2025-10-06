Más de 200 actividades para disfrutar de las fiestas de San Fausto en Basauri Del 11 al 19 de octubre, el pueblo se sumergirá en sus fiestas patronales para las que se ha diseñado un intenso programa «para todos»

Basauri comienza la cuenta atrás. Desde este sábado 11 de octubre hasta el 19 de octubre, las fiestas de San Fausto volverán a ambientar las calles con más de 200 actividades para todos los públicos. El alcalde, Asier Iragorri, la concejala de Fiestas, Berta Montes, concejala de Fiestas, y la presidenta de Herriko Taldeak, Ane García, han presentado un programa con propuestas dirigidas «a todos los gustos y edades».

Como cada año, las calles acogerán la mayoría de actividades y espectáculos. Así, habrá teatro para toda la familia el martes 14 a las 18.45 horas en el parque Soloarte, Orkresta Elektrotxaranga por las peatonales, Benta y Solobarria. Y el jueves 16 (19.30 h.), kantu-poteo amenizado por Kilometrokantu por las calles Galicia, peatonales y Benta. El viernes 17 (19.00 h.), será el turno de los pasacalles, gigantes y cabezudos, fanfarrias y kalejiras.

La esencia de los 'sanfaustos' se mantendrá viva con los actos populares, los de las cuadrillas y las actividades gastronómicas, que no pueden faltar. La alubiada popular tendrá lugar, como siempre, el domingo 12, y el lunes 13 será la tradicional comida de cuadrillas.

Los días posteriores se celebrarán, asimismo, la comida de mujeres (martes 14) y el concurso de tortillas (jueves 16). El sábado 18 le tocará el turno al concurso de paellas y el domingo 19 llegará una de las novedades del programa de este año: el I Concurso de 'guiso con patatas con...', en el que además de a los tres mejores guisos, se premiará también al más original.

Entre las actividades de las cuadrillas no faltarán las que tienen un claro compromiso solidario. Desde la concentración de coches del Edurre a la 'sandwichada' del Ogeta. En total, una quincena de citas gastronómicas solidarias todas ellas en favor de Laia Arteaga Pérez, una pequeña del municipio que padece el síndrome de West.

302.400 euros es la cifra de la subvención del Ayuntamiento que ha recibido Herriko Taldeak para la organización de las fiestas.

El domingo 12 por la mañana también habrá un mercadillo solidario en los alrededores de la carpa de Solobarria a favor de Gaizka Hernández Yagüe, un niño con síndrome de Angelman, y para el domingo 19 la Asociación de Comerciantes de Basauri ha organizado una degustación popular solidaria de bacalao en la plaza San Isidro.

La oferta musical de este 2025 abarca desde conciertos hasta bailables, pasando por romerías y verbenas. Entre otras propuestas, habrá una Disko Festa Sound para los jóvenes en la carpa de Solobarria y verbena con la orquesta Gard3n en la Playa de Vías (el sábado 11), además de conciertos a cargo de Sua (el domingo 12) y Javier Ojeda, ex cantante de Danza Invisible (lunes 13), ambos en la plaza Arizgoiti.

Para el lunes 14 está programada una 'euskal erromeria' en la Playa de Vías y el martes 15 habrá otra en la misma ubicación con Zirkinik bez! El jueves 16 la actuación musical correrá a cargo de La Década Prodigiosa (plaza Arizgoiti) y el viernes 17 habrá txitxarrillo en la plaza Mojaparte con el grupo Amigos del Swing y tributo a Fito y Fitipaldis de la mano de Buen Castigo en la Plaza Arizgoiti. El sábado 18 será el turno de Despistaos.

Como en años anteriores, txikis y mayores tendrán su día especial. El martes 14 será el de los más pequeños y el del jubilado será el jueves 16. Tras el éxito de los últimos años, se volverá a dedicar un día a los artistas de Basauri (viernes 17). El Ayuntamiento de Basauri ha otorgado una subvención de 302.400 euros a Herriko Taldeak para la organización de las fiestas y, además, asumirá el coste de otras necesidades como vallas, sanitarios, camerinos, extintores, seguridad en los fuegos artificiales, escenarios, ambulancias... con un gasto estimado de 85.000 euros, sin contabilizar las horas extras de personal municipal como Brigada.

En cuanto al dispositivo policial, la Policía Municipal y la Ertzaintza han elaborado un plan de acción conjunto para las fiestas de San Fausto con el que se reforzará la presencia policial en las calles, incidiendo especialmente en las noches y primeras horas de la mañana. «Se pondrá especial atención en la prevención de agresiones sexistas, en robos con violencia e intimidación, hurtos de carteras y móviles y venta de alcohol a menores y se actuará para evitar la venta de alimentos no autorizada», avanza el Consistorio.

Este año se estrena un nuevo elemento para contribuir a la sensibilización y la prevención de las agresiones machistas. Al acompañamiento habitual que se hace con Herriko Taldeak para incluir el principio de igualdad, la perspectiva de género y la prevención de agresiones machistas en el entorno festivo, se le une la instalación de tótems informativos en los que se explica cómo actuar en caso de que se produzca una agresión machista y se recogen teléfonos y servicios de interés con los que contactar. Esta información también estará expuesta en todas las lonjas.

Además, se mantiene el protocolo de respuesta de respuesta pública ante las agresiones machistas, en el que mantienen coordinación Herriko Taldeak junto con Basauriko Asanblada Feminista y el Ayuntamiento de Basauri. Por otro lado, el mensaje 'Jaietan, askatasuna protagonista! En fiestas ponte las gafas moradas' volverá a estar presente en audios, pancartas y pegatinas. Estas últimas se repartirán junto con los programas festivos.

Además, el martes 14 de octubre el Consejo de Igualdad invita a todas las mujeres a participar en las ofrendas florales que se realizarán a la Eskarabillera, en la Plaza 25N, y en el busto de Manuela Egiguren. A continuación, se celebrará la tradicional comida de las mujeres en la carpa de Solobarria. Por otro lado, dentro de la campaña de prevención del consumo de alcohol, se instalará la carpa de pruebas el sábado 18 de las 24.00 a las 03.00 horas en Arizgoiti. El botiquín de la Cruz Roja se ubicará en el local de Donantes de Sangre de la calle Autonomía. Y se mantendrán los precios de las barracas.