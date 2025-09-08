La natalidad remonta en Bizkaia con el mejor inicio de año desde 2022

El desplome de la natalidad comienza a dar síntomas de ralentización en Bizkaia. En lo que podría ser un cambio de tendencia, el primer trimestre ... del año se ha cerrado con un repunte en los alumbramientos, superando las cifras del mismo periodo tanto de 2024 como de 2023. Y es que, pese a que el pasado año se registró el mínimo histórico, con apenas 6.421 nacimientos en el territorio, los expertos ya avanzaban de que estábamos en los preludios de una fase de crecimiento.

Entre enero y marzo, según los datos publicados este lunes por el Instituto Vasco de Estadística, nacieron 1.626 vizcaíno, un 4,6% más. La subida fue superior a la de la media vasca, que se situó en torno a un 2,4%. De hecho, en cada uno de los tres meses se produjo un incremento interanual. Todo indica, además, que desde abril la tónica está siendo la misma. El INE, que publica cifras mensuales -son estimaciones a partir de a partir de los datos de los registros informatizados disponibles-, constata ese ligero crecimiento.

Según el análisis del órgano estadístico nacional, el aumento continúa hasta junio, último mes con cifras disponibles. Calculan qu en la primera mitad del año han llegado al mundo en Bizkaia 3.292 bebés, un 6,2% más que en el primer semestre de 2024. Eso sí, el crecimiento -de mantenerse en el tiempo- llega más tarde de lo previsto. La última proyección de población del Eustat, de hace tres años, situaba en 2024 el ejercicio en el que la curva de la natalidad iba a empezar una ligera tendencia ascendente, algo que no sucedió.

Lo que está claro es que hay más mujeres en edad fértil que hace unos años, cuando quienes estaban en edad de dar a luz eran jóvenes nacidas a comienzos de los noventa, periodo en el que los alumbramientos se habían desplomado. Hace tres décadas se recuperó ligeramente, y las nacidas en aquellos años son las que pueden incorporarse a la maternidad ahora. También las nacidas antes que retrasan el momento de ser madres. A nivel de Euskadi, los datos del Eustat reflejan que el grupo de madres de 35 a 39 años ha sido en el primer trimestre de este año casi tan numeroso como el de aquellas que tienen entre 30 y 34, un 33,9% y un 34,1%, respectivamente. Destaca en ese sentido un ligero repunte entre las mujeres que dan a luz entre 25 y 29, que suponen un 13,6%, por encima de las mayores de 40 (11,6%).

Madres de otra nacionalidad

Otra de las razones por la que la natalidad no termina de hundirse es la inmigración. Entre enero y marzo las madres con otra nacionalidad alcanzaron el 26,6%, 0,6 puntos más que un año antes. El porcentaje, en todo caso, es inferior al del último trimestre de 2024, cuando el 29,5% de las progenitoras procedía de otro país. La variación se debe sobre todo al desplome del peso que tienen las madres extranjeras en Álava, donde a finales de año suponían casi cuatro de cada diez y ahora un 32,2%. En Bizkaia, sin embargo, se ha producido un ligero incremento con respecto al periodo octubre-diciembre, del 25,7% al 26,1%.

El balance del Eustat también ofrece algunos apuntes sobre la situación familiar de los bebés. Más de la mitad (1.643 de los 3.261 nacidos en Euskadi) fueron primogénitos. Otro 35,3% (1.151) llegaron a hogares en los que se había producido otro alumbramiento y los terceros o posteriores hijos alcanzaron el 14,3%. El 51,3% nacieron además fuera del matrimonio, casi dos puntos más que un año antes.