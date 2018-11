El chuletón del Boroa, 'influencer' de la MTV

Todo está listo para la celebración de la gala de los MTV European Music Awards (EMA). Su presentadora, la actriz y cantante Hailee Steinfeld, 'gritaba' a mediodía de ayer en Twitter «¡Bilbao, estoy aquí, ahhhh!». Y mientras, en el aeropuerto de Loiu continuaba el desembarco de artistas e invitados que esta tarde desfilarán por la alfombra roja, actuarán o simplemente presenciarán el gran evento musical europeo que acoge el BEC. Hoy, a partir de las 20.00 horas, empezará el desfile de famosos, una lista que parece interminable de estrellas de la música, actores, modelos, 'social insiders' e 'influencers', es decir personajes que con su sola presencia u opinión, expresada vía redes sociales, crean tendencia.

El de los premios MTV es un universo numeroso, poblado por figuras como Janet Jackson, Little Mix, Bebe Rexha, Jason Derulo y David Guetta, por el lado musical, y Caroline Daur, Danna Paola, Joey Essex, Xavier Serrano y Rose Bertram, por el social. La cadena audiovisual no ha escatimado medios a la hora del alojamiento, entretenimiento y gastronomía. Lo pudo comprobar ayer el chef Jabier Gartzia, estrella Michelin, que acogió en su restaurante Boroa, en Amorebieta, a 350 comensales de los EMA. «Ha ido todo rodado», explicaba cuando los últimos invitados acababan de retirarse.

De 'shopping'

«Ha habido un buen ambiente, favorecido porque este es un lugar recogido. Así que todo ha sido muy agradable. Les ha gustado mucho el sitio, han estado muy cómodos», comentaba Gartzia. La comida empezó con un «lunch de pie, en la terraza», en el que los invitados degustaron unos canapés, jamón «cortado por especialistas», y anchoas del Cantábrico. Después se sentaron a comer «unas chuletas especiales con guarnición y unos postres elaborados por nuestro pastelero, que es un fenómeno». Para regarlo todo, buenos caldos, entre los que destacó el cava de Luis Alegre.

Otros restaurantes que también han apuntado estos días el nombre de la MTV en sus libros de reservas son Mina, Yandiola, Kuma y Nerua. Aunque, dado el hermetismo de la organización del evento y la tendencia de las celebridades a usar nombres supuestos, resultaba difícil saber quién iba a acudir a qué sitio.

Una de las celebridades de estos EMA es la 'influencer' y bloguera alemana Caroline Daur, cuya cuenta de Instagram representa una guía de estilo que siguen con fervor 1,7 millones de personas. Una cuenta en la que el viernes anunciaba, con una foto en la que se la veía en Jardines de Albia, que había llegado a Bilbao, «pero mi equipaje no. He tenido que comprar todo este 'look' en una hora».

En efecto, Caro -que es como la conocen sus fans- estuvo de compras con Joey Essex, la estrella de la televisión británica, en Veritas, un referente de las tiendas de lujo en Bilbao. Aunque la visita no fue casual, como explicaba ayer Ramón Armentia, dueño del comercio. «El fin de semana pasado se pusieron en contacto con nosotros los de MTV EMA. Nos propusieron si queríamos colaborar con ellos». La idea era grabar a una celebridad de 'shopping' por la villa para uno de los videos previos a la gala. «Les dijimos que sí, claro, este es un evento de gran proyección».

El vídeo se filmó el mismo viernes y ayer ya se podía ver en Instagram. En él, Caro y Essex simulan encontrarse frente a Veritas, en la que deciden entrar para que ella sustituya su ropa perdida. La 'influencer' se prueba varios modelos hasta que Essex le da el visto bueno a uno. Luego salen con un montón de bolsas. «En realidad no compraron nada, era todo simulado». «Ella era agradable pero algo distante, y Essex, muy simpático, con mucho humor», resumió Armentia.