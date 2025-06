Mayores que quieren hacer un Bilbao mejor: «Nos gustaría que los que vienen detrás tengan aquello de lo que hemos carecido»

«Nuestra opinión es importante para Bilbao porque tenemos bagaje y sabiduría. Nos gustaría que los que vienen detrás tengan aquello de lo que hemos ... carecido». Es la reflexión que comparten algunas de las personas mayores que este jueves han asistido a la sesión informativa de 'IV Plan Bilbao Ciudad Amigable con las Personas Mayores'. La idea, del Ayuntamiento de Bilbao, se ha presentado en el centro municipal de Abando para dar a conocer sus objetivos y escuchar las propuestas de la ciudadanía para crear un entorno más agradable para toda la población.

Esta colaboración permitirá no solo enriquecer las iniciativas municipales con una visión centrada en las personas, sino también abrir la puerta a nuevas líneas de trabajo que refuercen el compromiso con una ciudad más accesible, inclusiva y orientada al bienestar de todos. Asier Alustiza, director del área de Acción Social del Consistorio bilbaíno, ha explicado que «lo que nos pueden aportar las personas mayores, además de sus conocimientos, es una experiencia. Ellos han conocido el Bilbao de antes. Son el pasado, presente y futuro».

Mari Carmen Ibáñez, bilbaína de 80 años, ha participado hoy por primera vez. Trabajó en la imprenta Zubiri durante años, pero cuando se casó se dedicó a cuidar a la familia. «¡También es un trabajo!», ha asegurado. Ahora, ya jubilada, quiere proponer ideas para mejorar la ciudad. «Hace mucho, cuando se habló de construir el metro, pensé que era una bilbainada... pero, sin duda, es lo mejor que tiene la ciudad. Eso sí, en los barrios altos se podría poner algún ascensor o escalera mecánica para mejorar la accesibilidad», sugiere.

Entre los participantes también se encontraba José Ramón García, periodista bilbaíno de 79 años. Forma parte del grupo motor del proyecto desde el año 2018. Hace dos años recibió uno de los premios 'Bilbao, Ciudad Amigable' por una de sus ideas. Está muy comprometido con la iniciativa. Tanto, que también ha fundado una asociación sin ánimo de lucro para ayudar a las personas de la tercera edad.

Oportunidad para aprender

«Nuestra intención es que las nuevas generaciones encuentren en la ciudad mayores satisfacciones en su vida, un lugar donde apoyarse y buscar soluciones», ha relatado. García tiene una discapacidad visual, y ha explicado que «camino todos los días por la ciudad y a veces tengo experiencias que no quiero que vivan otras personas». Por eso, ha decidido formar parte del plan un año más para aportar sus ideas. A pesar de que algunos son veteranos, lo cierto es que también se ha animado a participar mucha gente nueva. María Carlota Ruiz, contable, ha sido una de ellas.

Ha transmitido sus ganas de construir un Bilbao mejor –aunque todavía no sabe qué mejorar, ¡porque le gusta todo!–. «Las fiestas me encantan, porque yo siempre he sido una juergas», bromeaba. «Ahora estoy jubilada y tengo tiempo, así que me parece que estas iniciativas están bien. Nuestra opinión es importante porque tenemos bagaje», cuenta. A sus 89 años todavía tiene cuerda para proponer ideas y mejoras. «El coco lo tengo de cine», celebraba. Algunos participantes también han destacado que el proyecto es una oportunidad para «seguir aprendiendo». «He venido con la mente en blanco para escuchar y ver lo que surge. El tiempo libre que tengo ahora me lo voy a dedicar a mí, pero también quiero ayudar a los demás», asegura Nekane Vegas.