Zierbena pide la «inadmisión» de la línea de alta tensión de Solaria por incumplir la normativa

Zierbena se planta ante el proyecto de Solaria que quiere construir una línea de alta tensión que cruce Bizkaia desde Álava hasta el Puerto de Bilbao. El Ayuntamiento galipo ha presentado cinco alegaciones con las que pide la «inadmisión» del proyecto, vinculado a las plantas solares denominadas Zierbena Solar 2, 3 y 4 «por considerarlo fraccionado en fraude de ley y carente de cobertura legal», ya que, tal y como está planteado, «incumple la normativa vigente, afecta negativamente al municipio y su entorno, y ha sido diseñado de forma fragmentada para sortear los controles legales correspondientes».

El Consistorio denuncia así que el proyecto ha sido dividido en tres instalaciones de potencia inferior a 50 megavatios, lo que ha permitido que no requiera la autorización estatal y pueda tramitarse a nivel autonómico. Sin embargo, todas las plantas comparten una misma infraestructura de evacuación, lo que evidencia que se trata de una única actuación de carácter unitario, añade. Por lo tanto, «este fraccionamiento deliberado supone una elusión del procedimiento de autorización estatal previsto por la legislación eléctrica. Se vulnera así el principio de unidad del proyecto y se incurre en lo que se considera un fraude de ley, tanto en la forma de presentación como en la tramitación del expediente», señala el escrito municipal.

Además, el trazado afecta a 182 parcelas en Zierbena, incluidas áreas de uso agrícola, caminos públicos y zonas próximas a los barrios de La Cuesta y Kardeo. Cabe destacar que las torres se ubicarían sobre «suelos clasificados como no urbanizables o de especial protección, sin existir ningún instrumento urbanístico que ampare su implantación. No se ha tramitado, ni se prevé, un plan especial que habilite este tipo de desarrollos, tal y como exige la normativa». El equipo de gobierno (PNV) indica asimismo las deficiencias del estudio de impacto ambiental, que «no contempla alternativas viables de trazado, omite un análisis riguroso del impacto visual y paisajístico, y no evalúa correctamente la afección sobre hábitats protegidos, montes de utilidad pública y espacios incluidos en la Red Natura 2000».

«No podemos aceptar proyectos impuestos, diseñados para evitar el control legal y que afectan directamente a nuestro territorio sin una planificación adecuada ni garantías para la ciudadanía», ha expresado el alcalde galipo, Eugenio Mendikote, quien solicita que el proyecto sea «inadmitido en su conjunto» ya que «vulnera la normativa sectorial eléctrica, carece de la competencia sustantiva adecuada, no dispone de cobertura urbanística y supone una amenaza para el entorno natural, la ordenación del territorio y la calidad de vida de la población».