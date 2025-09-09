El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El itinetario, de 5 kilómetros, recorrerá lugares emblemáticos como Mimetiz, Mendieta, Aretxaga, Allendelagua e Ibarra. Museo de las Encartaciones

Un viaje por cinco siglos de historia en Zalla

El Museo de Las Encartaciones y el Ayuntamiento organizan un itinerario patrimonial guiado a pie para descubrir la evolución del municipio desde el año 1500 hasta la actualidad

Diana Martínez

Zalla

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:56

El Museo de Las Encartaciones y el Ayuntamiento de Zalla organizan un itinerario patrimonial guiado a pie que permitirá a los participantes realizar un viaje por cinco siglos de historia. En él, podrán descubrir la evolución del municipio desde el año 1500 hasta la actualidad. La iniciativa, gratuita, se llevará a cabo el 18 de este mes, y se requiere inscripción previa en la web ww.enkarterrimuseoa.eus.

El recorrido, de 5 kilómetros y una duración aproximada de dos horas y media, partirá a las 10.15 desde la iglesia de San Miguel y se pasará por enclaves emblemáticos como Mimetiz, Mendieta, Aretxaga, Allendelagua, Uribarri-Villanueva, Gallardi-La Revilla e Ibarra, zonas que muestran la riqueza patrimonial y la transformación urbanística de Zalla a lo largo de los siglos.

Durante el itinerario se podrán contemplar hitos arquitectónicos como construcciones de los siglos XVI al XVIII. Entre ellos, la Torre de Mendieta, el Palacio-Torre de Ibarra o el Palacio Mendia. También se abordará el patrimonio de finales del XIX y los palacios neovascos de principios del XX, así como edificios más recientes que reflejan la vida cotidiana del municipio, desde las viviendas de los años 70-90 hasta los chalets contemporáneos de estilo neovasco moderno. Además, el recorrido atraviesa un espacio singular de Zalla: las vegas de la margen derecha del río Cadagua, históricamente utilizadas como tierras de cultivo y pastoreo.

