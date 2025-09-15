Una vecina de Barakaldo cede su millonaria herencia para el cuidado de perros y gatos El Ayuntamiento y la Diputación gestionan la herencia millonaria de Yoli Roji, fallecida en 2019, con la condición de crear una guardería o jardín para estos animales

Laura González Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:26 | Actualizado 16:41h. Comenta Compartir

Uno cuando fallece suele dejar todos sus bienes materiales a familiares o a personas allegadas, con las que ha estrechado en vida vínculos más fuerte que los de sangre, pero hay quien prefiere pensar en otros seres de compañía. Ese es el caso de Yolanda Roji, vecina de Barakaldo cuya muerte se produjo a finales de 2019. Esta mujer, a la que conocían como 'la dama de los gatos', decidió legar toda su fortuna al Ayuntamiento y a la Diputación, figurando como herederos universales en su testamento, con una condición, que su herencia millonaria cubriera los gastos de su funeral y se empleara para mejorara el cuidado de los perros y los felinos del municipio.

Para ello, y cumpliendo la voluntad de Yoli, quien pasó sus últimos días en la residencia de El Pilar, donde todavía hoy la recuerdan con mucho cariño, las dos instituciones han creado un convenio, cuya firma se aprobó este verano en una junta de gobierno del Consistorio. Todo ello después de comprobar que el valor de los bienes superaba con holgura los costes de la aceptación de la herencia. Tanto el Ayuntamiento como la Diputación administrarán, gestionarán y liquidarán la herencia a partes iguales, al 50%. «Hemos recibido distintas donaciones, como materiales, discos..., pero algo así es la primera vez», señalan todavía sorprendidos fuentes municipales a este periódico.

La lentitud de la burocracia y los tiempos en los que se suelen mover los trámites de los legados han dilatado el proceso, desde la muerte de Yolanda hace casi seis años. «Una vez que quede resuelta esa parte y se disponga de la cantidad económica, nuestro objetivo es trabajar de la mano con la asociación animalista Lagunak, que es la que se dedica al cuidado de gatos callejeros en la ciudad, para dar forma a un proyecto en el que los gatos sean los protagonistas, tal y como esta mujer quería», han afirmado desde el Ayuntamiento.

En el testamento de esta baracaldesa figuraba un piso en el barrio de San Vicente, con todos sus muebles y enseres. También una pensión privada, y dinero a plazo fijo en una sucursal bancaria. Esto último, según ha detallado el Consistorio, unos 45.000 euros, es la cantidad que se destinará para la ayuda de perros y gatos, para dar forma a un proyecto de jardín o guardería, como ella había soñado.

Pero además de eso, fuentes municipales también han señalado que barajan además poner en marcha otros proyectos relacionados con esa petición. Uno de ellos es un 'cat café', «para ayudar a los gatos más mayores a encontrar una adopción». También está sobre la mesa seguir ampliando los parques para perros o txakurgunes, que en estos momentos se están presentes en siete barrios: Lasesarre, San Vicente, la zona centro, Cruces (La Paz), Beurko-Bagatza, Lutxana y Zuazo-Arteagabeitia. A esto también se suman diez casetas que se encuentran ubicadas en distintos puntos de la localidad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las colonias felinas.

Un honor

«Para nosotros es un honor recibir por parte de esta vecina el encargo de utilizar su dinero para un proyecto que garantice el bienestar animal, en este caso gatos y perros. En Barakaldo son muchos los vecinos que tienen mascota y disfrutan de los animales y nuestro objetivo será crear algo bonito de lo que pueda sentirse orgullosa», remarcan desde el Consistorio.

Temas

Animales

Perros

Barakaldo