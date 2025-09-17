Trapagaran y Muskiz ponen en valor su pasado minero para impulsar el turismo La iniciativa 'Iron River' llevará a la comarca catas comentadas sobre las 'mujeres de hierro', excursiones a ciegas y demostraciones ferronas

Diana Martínez Trapagaran Miércoles, 17 de septiembre 2025

Impulsar el pasado industrial como reclamo turístico. Ese es el objetivo de 'Iron River Trapagaran', un proyecto del departamento de Transportes, Movilidad y Turismo de la Diputación, en colaboración con Enkartur y el Ayuntamiento minero, para la promoción del turismo industrial en el territorio histórico y que invita a mirar el paisaje con otros ojos. Se busca así iniciar un recorrido por el legado industrial de Bizkaia a través de experiencias y espacios gastronómicos.

La iniciativa se llevará a cabo este sábado, en la plaza Llano, en pleno centro de Trapagaran, de 11.00 a 20.00 horas. Desde la inauguración y hasta el mediodía se realizarán diferentes catas comentadas –a cinco euros cada una– para descubrir, a través de vinos cuidadosamente seleccionados, cómo la historia industrial de Bizkaia ha dejado huella en el territorio, sus paisajes y sus sabores. Durante estas experiencias se tratarán temáticas como las 'mujeres de hierro', la gran travesía calcárea de la minería y la industrialización textil, entre otras. Por el mismo precio habrá excursiones a ciegas por los reclamos turísticos de la comarca ligados al patrimonio industrial. Las salidas tendrán lugar en la plaza Llano a las 10.00, 12.00 y 17.00 horas. Las inscripciones para ambos planes están abiertas en la web www.visitenkarterri.com.

El proyecto 'Iron River' permitirá descubrir diferentes propuestas turísticas de la comarca, como la ferrería de El Pobal, el Horno Alto de Sestao, la Cueva de Pozalagua o la fábrica-museo La Encartada. También habrá exhibiciones en directo. En ese sentido, los asistentes podrán disfrutar de una demostración ferrona de 12.00 a 15.00 y de barrenadores de 18.00 a 19.00. La iniciativa incluye asimismo terrazas gastronómicas, música, teatro y juegos mineros.

Restauración en Kobaron

Por otra parte, dentro de su plan para potenciar Las Encartaciones y la Zona Minera como destino de turismo industrial debido a la riqueza de su paisaje natural y cultural, Enkartur ha sacado a licitación por 200.000 euros la restauración ambiental y consolidación patrimonial del antiguo taller minero del coto Amalia-Vizcaína, ubicado en Kobaron.

Estado en el que se encuentra el inmueble.

La estructura se encuentra abandonada y con el paso de los años fue utilizado por individuos como vertedero incontrolado, modificando la orografía original de la zona y siendo nido de vegetación invasoras. Los trabajos incluirán desbroce, limpieza, gestión de residuos y restauración de muros, entre otras labores.