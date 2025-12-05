El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Habrá catorce puestos con decoración navideña y agroalimentaria. A. A.

El tradicional mercado de Navidad de Abanto aunará gastronomía, música y talleres

El frontón de Sanfuentes acogerá el próximo domingo 14 este evento que cada año recibe cientos de visitantes

Diana Martínez

Abanto

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:44

Comenta

El próximo domingo 14 Abanto celebrará su tradicional mercado navideño en el frontón de Sanfuentes. Organizado junto con Enkartur, y con la colaboración del Gobierno vasco y la Diputación, el evento reunirá en un único espacio catorce puestos con decoración navideña y agroalimentaria, como vinoteca, flores, pastelería, quesos, chocolate, panadería, conservas, turrones, galletas, decoración navideña, velas y jabones. «El mercado navideño no solo es un espacio de celebración, también es un motor económico para nuestra localidad. El año pasado recibimos cientos de visitantes y esperamos que esta edición supere esas cifras, impulsando el turismo y beneficiando a nuestros negocios», señala el alcalde, Iñaki Urrutia.

También habrá talleres infantiles, actuaciones musicales y catas gastronómicas de txakoli, queso Idiazabal, vermut, vino vasco, aceite de la Rioja Alavesa y cavas. Todas las catas requerirán inscripción previa en la web visitenkarterri.com con precios que van de los 5 a los 8 euros. En el mercado, que se desarrollará de 11.00 a 15.00 horas, los más 'txikis' podrán disfrutar de talleres donde podrán cocinar galletas y 'cupcakes', así como crear manualidades de adornos navideños. Para participar también será necesario apuntarse en la misma web a 5 euros.

Pondrá ambiente Alex Tyché, cantante y compositor de R&B, soul y pop, que combina piano, electrónica y voz para crear experiencias cálidas y expresivas con toques 'indies'. «Quien quiera también podrá disfrutar de un espacio gastro-bar con terraza, la zona infantil de dulces gastronómicos que tendrá palomitera, chocolatera, algodón de azúcar… Todo ello en un espacio espectacular rodeado de nueve abetos naturales que luego se replantarán en el municipio», destaca la edil de Cultura, Miren Prada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  4. 4

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  5. 5 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  6. 6

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  7. 7 La mujer que puede cambiar el rumbo del Mundial de Fórmula 1 este domingo
  8. 8 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel
  9. 9

    El Supremo confirma la pensión vitalicia a una divorciada vizcaína que se dedicó al hogar
  10. 10 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El tradicional mercado de Navidad de Abanto aunará gastronomía, música y talleres

El tradicional mercado de Navidad de Abanto aunará gastronomía, música y talleres