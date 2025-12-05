El tradicional mercado de Navidad de Abanto aunará gastronomía, música y talleres

Diana Martínez Abanto Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:44 Comenta Compartir

El próximo domingo 14 Abanto celebrará su tradicional mercado navideño en el frontón de Sanfuentes. Organizado junto con Enkartur, y con la colaboración del Gobierno vasco y la Diputación, el evento reunirá en un único espacio catorce puestos con decoración navideña y agroalimentaria, como vinoteca, flores, pastelería, quesos, chocolate, panadería, conservas, turrones, galletas, decoración navideña, velas y jabones. «El mercado navideño no solo es un espacio de celebración, también es un motor económico para nuestra localidad. El año pasado recibimos cientos de visitantes y esperamos que esta edición supere esas cifras, impulsando el turismo y beneficiando a nuestros negocios», señala el alcalde, Iñaki Urrutia.

También habrá talleres infantiles, actuaciones musicales y catas gastronómicas de txakoli, queso Idiazabal, vermut, vino vasco, aceite de la Rioja Alavesa y cavas. Todas las catas requerirán inscripción previa en la web visitenkarterri.com con precios que van de los 5 a los 8 euros. En el mercado, que se desarrollará de 11.00 a 15.00 horas, los más 'txikis' podrán disfrutar de talleres donde podrán cocinar galletas y 'cupcakes', así como crear manualidades de adornos navideños. Para participar también será necesario apuntarse en la misma web a 5 euros.

Pondrá ambiente Alex Tyché, cantante y compositor de R&B, soul y pop, que combina piano, electrónica y voz para crear experiencias cálidas y expresivas con toques 'indies'. «Quien quiera también podrá disfrutar de un espacio gastro-bar con terraza, la zona infantil de dulces gastronómicos que tendrá palomitera, chocolatera, algodón de azúcar… Todo ello en un espacio espectacular rodeado de nueve abetos naturales que luego se replantarán en el municipio», destaca la edil de Cultura, Miren Prada.