Sestao destina 176.000 euros a becas escolares

El Ayuntamiento de Sestao ha resuelto la convocatoria de becas escolares para hacer frente a los gastos económicos del presente curso. A través de este programa, para el que destinará unos 176.000 euros, ayudará a las familias de casi 300 menores, para hacer frente a la asistencia al comedor del colegio y para cubrir parte del desembolso que realizan para la compra de libros de texto y material escolar.

Esta iniciativa tiene como finalidad «proteger el derecho de las niñas y los niños a la educación, ayudando a las familias más vulnerables de nuestro municipio«, ha explicado la concejala de Acción Social e Igualdad, Yosune Serapio (PNV). El Ayuntamiento adelanta este dinero pero más adelante el Consistorio recuperará una parte ya que todos los niños beneficiados de esta subvención tienen la obligación de solicitar las becas del Gobierno vasco.

Dentro del apartado de becas para sufragar la compra de libros de texto y material escolar, el Ayuntamiento ha recibido un total de 191 solicitudes, de las cuales han sido aprobadas 146. El resto fueon denegadas porque los ingresos económicos de las unidades familiares excedían el límite establecido en las bases de la convocatoria, por no aportar la documentación requerida o por presentar la solicitud fuera de plazo. En este caso harán entrega de un vale a cada niño becado, con un desembolso total de 22.000 euros.

En las becas para sufragar el comedor escolar han recibido un total de 194 solicitudes, siendo aprobadas 150. En este apartado, aunque la cuantía del comedor escolar varía en función del centro escolar al que se acuda, el Ayuntamiento «no hace distinción», y sufraga la cuantía total que a cada familia le supone este servicio, invirtiendo unos 154.000 euros.

