Urgente Más de dos kilómetros de retenciones en La Avanzada por una colisión múltiple sentido Getxo
Los asistentes visitarán los grupos La Aurora, La Humanitaria, La Protectora y La Unión. A. S.

Una ruta guiada repasa las viviendas obreras de la industrialización en Sestao

Con una duración estimada de dos horas, la caminata saldrá este domingo desde la plaza del Kasko a las 11.00

Diana Martínez

Sestao

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:17

Sestao se suma a las jornadas europeas del patrimonio con la puesta en valor de sus edificios más emblemáticos. El Ayuntamiento organizará este domingo, día 12, una ruta guiada por el municipio titulada 'Viviendas Obreras y Cooperativas de Casas Baratas'. Con una duración estimada de dos horas, la caminata saldrá desde la plaza del Kasko a las 11.00.

Guiados por el historiador Gorka Pérez de la Peña, los participantes visitarán las viviendas obreras y cooperativas de casas baratas que se construyeron en el municipio al calor del proceso de industrialización, como los grupos La Aurora, La Humanitaria, La Protectora y La Unión. Los interesados en asistir deberán reservar su plaza llamando a los números 944 729 028 o 944 720 987, o enviando un email a la dirección de correo electrónico kulturabulego@sestao.eus.

Por otro lado, la residencia Santiago Llanos de Albiz organiza otra ruta denominada 'Sestao a través de sus edificios históricos'. De la mano de los usuarios, los participantes descubrirán la historia del municipio a través de los edificios más singulares. Se llevará a cabo el próximo miércoles 15 a las 17.00, y al día siguiente, habrá una exposición guiada a la misma hora.

