Rosario Flores: «Soy una artista de directo y a Santurtzi voy con toda mi energía»

Para Rosario Flores los 'Cármenes' de Santurtzi no son unas fiestas desconocidas. Esta será la segunda vez que acuda a la localidad marinera para hacer ... disfrutar a los santurtziarras con su música y llega con 'Universo de ley', gira en la que recoge sus 33 años de carrera y repasa sus grandes éxitos con la energía que la caracteriza.

Concierto Cuándo 16 de julio a las 23.00

Dónde Escenario central en el puerto pesquero

No es su primera vez en Santurtzi y en las fiestas del Carmen, ¿qué recuerdos tiene de su anterior visita?

Recuerdo mis noches, en Bilbao y en Santurtzi, siempre con mucho cariño por parte del público, sabiéndose todas mis canciones... y ¡muy buenos conciertos! Aparte de haber comido superbien.

¿Qué se va a encontrar el público santurtziarra en esta ocasión?

Voy con mi 'Universo de Ley', donde se van a encontrar la celebración de mis 33 años en los escenarios, hago un repaso de todos mí éxitos. Aparte de una banda maravillosa que llevo conmigo, soy una artista de directo, me comunico muy bien con el público y doy mucha energía.

¿Sientes alguna diferencia entre el público del norte y el de otras zonas de España?

Para mí todo el público es igual, yo los siento a todos con el mismo cariño siempre que hago un concierto.

En los últimos años, con sus participaciones como 'coach' de 'La Voz Kids' se ha ganado el cariño del público infantil, ¿qué le transmiten los niños?

Los niños son los angelitos de la tierra y siempre me enseñan ellos a mí más que yo a ellos. Ha sido una experiencia muy bonita ese programa. Muchos de ellos ya han crecido y cuando vienen a verme a los conciertos me llenan de orgullo. ¡Me he convertido en su 'Monstrua'!

Su carrera abarca más de tres décadas, ¿cómo siente que ha evolucionado Rosario como artista?

Igual que como he evolucionado como persona, pero creo que me he mantenido muy fiel a mi estilo. Yo soy una artista de energía y la trasmito con mi música.

¿Cómo ha cambiado su forma de vivir la música desde sus primeros discos hasta ahora?

Con la música he evolucionado mucho, pero yo me siento igual porque me he mantenido muy fiel y siento que mi público sigue conmigo.

Y ¿cómo considera que se ha transformado en general la industria musical?

Ha cambiado muchísimo, no tiene nada que ver a como era antes, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Yo sigo siendo muy orgánica y para mí como se siente un instrumento cuando se toca en directo no tiene nada que ver con toda esa nueva tecnología que hay ahora.

Después de tantos años sobre los escenarios, ¿qué sigue motivándole?

Me motiva el arte, poder expresar mis sentimientos en directo. Me motiva la magia de la música.