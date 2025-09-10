El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La responsable de Bidatzenea, Garazi Goienetxea; la alcaldesa, Marijose Blanco; y la técnico de Igualdad, Yolanda Ibañez, presentan el programa de otoño. A. P.

Portugalete organiza cursos de autodefensa, risoterapia, lactancia y senderismo para mujeres

La casa de las mujeres presenta ocho propuestas para la temporada de otoño cuya inscripción abre del 22 al 30 de septiembre

Diana Martínez

Portugalete

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:27

La casa de las mujeres de Portugalete, Bidatzenea, arranca el curso con una nueva programación de otoño que incluye ocho propuestas que se desarrollarán desde octubre a diciembre. Por un lado, las asistentes podrán disfrutar de talleres que impulsen procesos de empoderamiento, como el de fortalecimiento de suelo pélvico, autodefensa, risoterapia y ciclo menstrual, jaque al amor romántico, feminismo descolonial y comedia feminista.

En esta ocasión, las actividades sobre la autodefensa y la menstruación se impartirán en euskera. Por otra parte, los denominados 'espacios de empoderamiento', en los que las mujeres tejen redes y aprenden las unas de las otras, se crearán grupos de crianza y lactancia, senderismo, berbalagun y lectura feminista. Cabe recordar que el curso pasado se registraron más de 750 inscripciones y alrededor de 400 mujeres participaron en los diferentes cursos y talleres programados.

Las fechas de inscripción serán del 22 al 30 de septiembre y se realizará un sorteo en las actividades que excedan el aforo máximo. Las interesadas podrán apuntarse telemáticamente (accediendo al formulario de la web www.portuigualdad.com o llamando por teléfono al 747 728 937) o de forma presencial, de lunes a jueves en horario de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.30, y los viernes por la mañana. En paralelo, Bidatzenea ofrece otros servicios como asesoría jurídica, biblioteca feminista, cesión de espacios, ordenadores, centro de información y atención, y desarrollo de proyectos en red.

