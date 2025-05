«He oído la sirena de escape tóxico y me he ido directo a casa por si acaso»

Diana Martínez Santurtzi Lunes, 12 de mayo 2025, 15:21 Comenta Compartir

Una mezcla de sirena de bomberos y aviso antiaéreo ha sonado este lunes a distintas horas de la mañana en Santurtzi, Zierbena, Muskiz y Abanto dentro de los ejercicios de simulacro que realiza la Asociación Vasca de Empresas Químicas, AVEQ-KIMIKA, con el fin de familiarizar a la población de este sistema de alarmas ante posibles accidentes con fuga tóxica. Nunca se es demasiado precavido. Como Fernando Sanguino, que, tras haber trabajado como transportista de mercancías peligrosas, sabe lo importante que es prepararse ante cualquier emergencia. «Tengo tres máscaras químicas en casa, un hornillo con bombona, muchas latas de conserva... Estoy preparado», destaca.

Él ya era conocedor de que hoy sonarían las sirenas de alerta química, por lo que no cambió en nada su rutina. A diferencia de José Antonio Montejo, que estaba tranquilamente tomando un café en la terraza de un bar cuando advirtió el sonido. «He pensado en irme directo a casa por si acaso pensando que había habido algún escape», afirma.

A lo largo del paseo de la sardinera, cerca de la muga entre Santurtzi y Zierbena, se encuentra un panel con información sobre la duración de la sirena y cómo actuar ante una emergencia química real. «Es el único que hay en Santurtzi, y no es suficiente. Los vecinos más alejados de esta zona, los de Kabiezes por ejemplo, no tienen esta información a su disposición. Debería haber más paneles», opina Elías Cuberia, quien mantiene que, como sociedad, «no estamos concienciados desde el colegio, como sí ocurre en otros países. En Japón los niños aprenden en clase cómo actuar en todo tipo de fenómenos. Pero en Europa falta mucha conciencia de preparación».

Pasos a seguir

Vecinos como Olga Iglesias desconocen los pasos a seguir en caso de emergencia real. «Es algo difícil», apunta. Según sugieren estos paneles, es vital proteger las vías respiratorias y refugiarse en el lugar cerrado más próximo; cerrar puertas y ventanas; mantener la calma y estar atento a la información transmitida por los medios de comunicación. Hasta que pueda ocurrir un incidente de estas características, es importante familiarizarse con las sirenas mediante estos simulacros «para que la gente sepa y esté informada», reconoce la mujer.

«No sé diferenciar cuándo es real o un simulacro», admite Ángel Lázaro. «Es algo que nunca me ha preocupado, pienso que no pasará. Como con el apagón de hace dos semanas, si veo a gente moviéndose por la calle hablando del tema, me enteraré», añade. Por si acaso sucede algo, Isa Gómez se congratula de contar con al menos una «radio con pilas».