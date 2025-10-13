Muskiz renovará el frontón y cubrirá la plaza Meatzari

Diana Martínez Muskiz Lunes, 13 de octubre 2025, 17:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Muskiz pone en marcha dos proyectos impulsados por el PNV, socio de gobierno del PSE, que ostenta la Alcaldía. En concreto, se trata de la redacción del proyecto de renovación del frontón y del anteproyecto para cubrir la plaza Meatzari. Ambos trabajos contarán con una inversión de 15.000 euros cada uno.

La portavoz jeltzale y edil de Cultura, Ainara Leiba, y el concejal de Deportes, Gaizka Luengo, han explicado que la necesidad del proyecto del frontón responde a las filtraciones y goteras que se desprenden de la cubierta, afectando a ambas canchas y al ambigú. «Si bien se han venido realizado multitud de reparaciones de urgencia tanto en canalones y bajantes, solo eran arreglos puntuales», remarca Leiba, quien apunta que se prevé desarrollar por fases la renovación de ambas cubiertas, la adecuación del graderío, la sustitución de los portones de acceso de vehículos a ambos frontones y la reparación de suelos de los aseos y vestuarios en el frontón principal, entre otras labores.

Por otra parte, la formación jeltzale apuesta por atender las demandas sobre la plaza Meatzari. «Llevamos dos inviernos instalando una carpa en la Plaza Meatzari y los resultados avalan nuestra apuesta por la cubrición de este espacio urbano. Nuestro municipio precisa de un espacio polivalente para dar cabida a nuestra nutrida agenda social y cultural». Así, se pretende elaborar un diagnóstico del espacio, elaborar un mínimo de tres alternativas de cubierta, desarrollar un proceso participativo con los vecinos, consensuar la opción más viable y, finalmente, redactar el anteproyecto final con memoria, planos, presupuesto y cronograma orientativo.