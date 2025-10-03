Las motos volverán a rugir con fuerza en Güeñes

Laura González Viernes, 3 de octubre 2025, 10:29 Comenta Compartir

Centenares de motos se reunirán desde la tarde de este viernes y hasta el domingo en Güeñes, con la celebración una vez más en Sodupe del Harley Eguna, que dará cita en el municipio encartado a numerosos apasionados de estos vehículos de dos ruedas procedentes de distintos rincones del país. Una concentración organizada por Harley Davidson Club Euskalherria, cuyo objetivo es fomentar la cultura y el estilo de este tipo de motos en el País Vasco.

El encuentro arrancará hoy con la apertura de las inscripciones a las 12. Ya por la tarde, a las 19.00, se abrirá una exposición, que contará con motos que han ganado los últimos shows que se han celebrado en la Península Ibérica. También habrá una muestra profesional de talleres dedicados a la modificación, fabricación y customización de estos vehículos, en la que se podrán ver distintos estilos. En total serán 21 stands de expertos procedentes de diferentes provincias que harán disfrutar a los asistentes de sus últimas creaciones. Por la noche, a partir de las 22.00, los motores dejarán paso a la música, con tres conciertos en la Herriko Plaza.

El sábado, además de las exposiciones, que también se podrán visitar hasta el domingo a las 12.30, se celebrará una ruta por la zona, con final en las piscinas de Gordexola. También habrá actividades para los más pequeños, como hinchables y un toro mecánico, pero sin duda uno de los platos fuertes del evento será el espectáculo de acrobacias de la mano de Edu Rodríguez, un piloto de la modalidad Stunt Riding, a las 12.00 en el recinto festivo. La actuación también se podrá ver por la tarde, a partir de las 18.00, y el domingo a las 12.00.

Ruta con antorchas

Tras una comida de hermandad en el frontón, habrá un sorteo de regalos y entrega de placas a distintos clubes, antes de que dé inicio a las 20.00 una ruta con antorchas. La jornada también se cerrará con conciertos de rock, a partir de las 22.30 horas. La última jornada culminará a las 13.00 con la entrega de premios en la Herriko Plaza. Debido a este evento el Ayuntamiento ha decidido cerrar al tráfico rodado la carretera que enlaza las calles Gallarraga y Padura.

Temas

Güeñes

Sodupe

Motos