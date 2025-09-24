Jóvenes de Portugalete impulsarán el comercio local al ayudar a su digitalización Promovido por el Gobierno vasco este proyecto piloto se desarrollará con cuatro centros escolares y 16 establecimientos, a los que les crearán una web

Laura González Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:00

De los 636 comercios de Portugalete cuyos datos aparecen en Google Maps, un estudio revela que tan solo el 13%, (195) cuenta con una página web activa, un escaparate virtual en el que mostrar todo lo que ofrecen para tratar de llegar a más clientes. Estos datos son similares a la media de Euskadi, tal y como señalan desde la fundación Puntueus, poniendo de manifiesto que dos tercios del comercio todavía no tienen presencia real en internet. Para mejorar la visibilidad y la competitividad de los establecimientos el Gobierno vasco, junto a esta entidad, ha puesto en marcha el proyecto 'Gandik', que arrancará con una experiencia piloto en la localidad jarrillera, y también en Beasain.

Un impulso al comercio de barrio que se realizará de la mano de los jóvenes, «porque la digitalización y el relevo generacional son dos de los grandes retos a los que se enfrenta el sector», destacó el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado. Por ello, serán unos cien estudiantes de cuatro centros escolares de Portugalete (Asti Leku, Zunzunegi, Santa María y Ballonti) los que reciban formación para posteriormente crear las páginas web, de manera gratuita, a los comerciantes que se han sumado a la iniciativa. De momento arrancan con 16, pero el proyecto está abierto a más inscripciones.

El objetivo es también el de desarrollar competencias digitales entre los jóvenes, alumnos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, y a la vez reforzar las relaciones intergeneracionales, acercándoles al pequeño comercio. «Es un proyecto muy interesante porque tiene otros valores añadidos. En una era que es digital, en la que los jóvenes hacen uso principalmente de grandes franquicias y plataformas, es importante que conozcan la oferta que hay en su municipio y el trato diferente que se les puede dar, para que tomen conciencia», destacó la alcaldesa, Marijose Blanco.

Más municipios

El proyecto echará a andar con la formación de los alumnos. «Las páginas web estarán listas antes de mayo. Los estudiantes explicarán también a los comerciantes como realizar el mantenimiento», declaró el director de Puntueus, Josu Waliño, destacando el impulso a la presencia digital que se le dará al euskera. Victoria Aguilar y su marido, dueños de la frutería Mikel, son unos de los que se han animado. «Esto nos va a dar a conocer más y es algo que nosotros mismos no podíamos hacer, nos cuesta». El programa 'Gandik' se irá extendiendo hasta 2027 a nuevos municipios.